Hoe Team Belgium z’n olympische atleten naar glorie begeleidt. Deel 1, de diëtiste: “Soms moet ik beloftes van 17 jaar intomen: ‘Je moét niet alles afwegen’”

OLYMPISCHE SPELENIn topsport zijn het de details die tellen, die het verschil kunnen maken tussen wel of geen (gouden) medaille. En dus zet het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) meer dan ooit in op de omkadering van z’n atleten. Tijdens de stage in Belek spraken we met de experten die elk hun steentje bijdragen in de successen, zoals diëtiste Stephanie Scheirlynck. “Helemaal van ground zero start ik nu ook niet. Laat ons zeggen dat ik het terrein aan het verkennen ben.”

Stephanie Scheirlynck is al enkele jaren een vertrouwd gezicht in sportmiddens. Ze verdiende haar sporen als diëtiste bij wielerformaties zoals Lotto, Topsport Vlaanderen en nu Trek-Segafredo, maar net zo goed begeleidt ze individuele sporters zoals Nafi Thiam, Koen Naert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven. Ze is ook auteur van twee sportkookboeken. Kortom: Scheirlynck is een gevestigde naam in haar vakgebied.

Het is dan ook geen toeval dat Olav Spahl, topsportdirecteur bij het BOIC, haar uitnodigde voor de olympische stage van Team Belgium in Belek. Op zijn vraag zal Scheirlynck nagaan wat de noden en vragen zijn bij de olympische atleten en hun sportfederaties. “Wat ik geregeld hoor, is: ‘Wat kan een voedingsexpert voor mij betekenen?’”, vertelt Scheirlynck in de lobby van de Gloria Sports Arena. “Ik leg dan uit dat er toch een verschil is tussen wat een renner moet eten die zes uur op de fiets zit of een schutter die zijn bloedsuikerspiegel constant moet houden zodat hij niet begint te trillen. En dan is de vraag vaak: ‘Hoe beginnen we daaraan?’”

Coördinerende rol

Dat is waar Scheirlynck met haar expertise tussen komt. Niet om zelf programma’s op te stellen, maar om een coördinerende rol op te nemen. Het idee is om een structuur uit te bouwen. “Zodat Olav niet moet beginnen rondbellen als een federatie op zoek is naar een diëtist, maar dat hij die hulpvraag meteen naar mij kan doorsturen.” In Vlaanderen kent Scheirlynck de meeste experten al wel, maar aan Waalse kent moet ze haar collega’s nog ontdekken en in kaart brengen. “Helemaal van ground zero start ik niet, want individueel wordt er al veel gedaan. Laat ons zeggen dat ik het terrein aan het verkennen ben, met in het achterhoofd een duidelijk plan van aanpak. Het is er nu het moment voor.”

Volledig scherm © BELGA

Scheirlynck is in zekere zin een pionier. Toen ze in 2006 afstudeerde en drie jaar later bij Lotto begon, zagen de sportdirecteurs nog niet allemaal het nut van sportvoeding in. “Ze redeneerden: ‘We hebben het beste materiaal en coaches, wat ben ik met een diëtiste?’ Er kroop veel tijd in om de sportwereld te overtuigen van het belang, maar zeker de voorbije vijf jaar heeft dat zijn plek gekregen. Het hoort er in topsport bijna standaard bij. Soms moet ik beloftevolle atleten intomen: ‘Je moét niet alles afwegen.’ Ik merk dat sport steeds meer als een specialisatie wordt gekozen en wie afstudeert, kan meteen beginnen. Ik zoek constant collega’s. Zeker experten met ervaring zijn drukbezet.”

Quote Ik ben nog nooit meegegaan naar de Olympische Spelen. Ik kan de catering in het olympische dorp toch niet veranderen. Maar ik sta wel continu op stand-by. En tijdens de Tour ga ik nooit op vakantie. Voor sommige renners bereken ik zelfs dag na dag wat ze nodig hebben

Zo ook Stephanie Scheirlynck. Al kan ze naar eigen zeggen de balans wel goed bewaren, deels omdat ze niet altijd mee naar het buitenland trekt voor competities. “Dat is zinloos. Neem nu de Spelen: ik ben nog nooit meegegaan. Ik kan de catering in het olympische dorp toch niet veranderen. Maar ik sta wel continu op stand-by. Nafi heeft me in Rio en Tokio zelden nodig gehad, maar het is voor haar een geruststelling dat ik wel beschikbaar ben. En tijdens de Tour ga ik nooit op vakantie. Voor sommige renners bereken ik zelfs dag na dag wat ze nodig hebben, afgaande op de data die ik krijg.”

Geen klanten recruteren

Wat Scheirlynck in Turkije niet doet, is zelf ‘klanten’ recruteren. Ze zal wel haar vak promoten, zegt ze zelf, maar dan zonder in het vaarwater van haar collega’s te komen. “Soms bestaat de indruk dat we allemaal op een eilandje werken, maar we kunnen elkaar net helpen. Wel is het de bedoeling dat ik Team Belgium, in de aanloop naar Parijs 2024, met raad en daad zal bijstaan. Zo bracht het BOIC mij voor de olympische stage in Mito (de uitvalsbasis voor de Belgen even buiten Tokio, red.) in contact met de keuken van hun hotel. Ik kreeg een lijst van alle sporters die er waren en de vraag: ‘Wat moet er allemaal zijn?’ Je moet namelijk ook opties kunnen aanbieden voor atleten die bijvoorbeeld glutenintolerant of veganistisch zijn.”

Het is een onbegonnen werk om op haar eentje 280 tot 300 atleten te begeleiden. Vandaar ook het belang om een groter netwerk te bouwen. Het ‘voorbeeld’ is, zoals niet zelden, Nederland. Scheirlynck: “Daar heb je één coördinator met een team van 20 tot 25 sportdiëtisten. Maar we gaan het op onze eigen manier doen.” Oranje ging in Tokio met 36 olympische medailles naar huis, België met 7. Alle kleine beetjes helpen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA