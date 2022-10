“Hoe meer titels, hoe liever”: zeilster Emma Plasschaert verdedigt wereldtitel in Houston

In 2018 was het voor het eerst prijs voor Emma Plasschaert. Ze zeilde naar goud op het WK in Aarhus, Denemarken. Drie jaar later deed ze dat nog eens over, maar dan in Al-Mussanah, Oman. En vandaag zet de Oostendse de jacht in op een derde wereldtitel, in de baai van Galveston, even buiten Houston. Plasschaert: “Normaal zijn er daar geen grote golven, wat in mijn nadeel is, maar de doortocht van de orkaan Ian in Florida heeft de weersystemen overhoop gegooid. Het is onvoorspelbaar. Soms staat er veel wind, soms is het kwikkelkwakkel. De omstandigheden zijn natuurlijk voor iedereen dezelfde, ik hoop vooral dat er voldoende gezeild kan worden.”

Voor Plasschaert is het WK de belangrijkste afspraak van het jaar. In november staat er ook nog wel een EK in het Franse Hyères op de agenda, maar de klemtoon ligt toch wel op het WK. “Het valt wel heel ongelukkig, nogal laat in het jaar, want de meeste races stonden in het voorjaar op de kalender. De instantie die over zo’n zaken gaat, kan wel wat jong bloed gebruiken, als je het mij vraagt. Nu zijn het oude mannetjes die weinig transparant zijn in hun beslissingen in de ILCA 6-klasse (voorheen bekend als de Laser Radiaal, red.).”

Het is niet de enige keer dat Plasschaert zich tijdens het gesprek misnoegd toont over het beleid binnen haar zeilklasse. Dat er nul euro aan prijzengeld wordt uitgereikt, tot daaraan toe zegt ze, maar dat er geen enkele ruchtbaarheid aan het WK wordt gegeven, of promotie rond wordt gemaakt, dàt stoort haar wel. “Ik zie dat er andere klassen zijn die wel op tv komen, die hun resultaten up to date houden op de site of zorgen voor een goede tracking tijdens de race. Wij betalen bij ILCA 6 net zo goed inschrijvingsgeld: waar gaat dat geld dan naartoe? Het zeilen is al niet attractief voor sponsors, maar het helpt niet als je het nergens kan volgen. Ik heb dat al aangekaart, maar veel gehoor kreeg ik nog niet.”

Nu ligt de focus evenwel op het WK, dat vandaag begint. Fysiek is ze er klaar voor, al verloor ze wel twee dagen trainingen door koorts. Maar nu is dat uit haar systeem, zegt ze. “Gelukkig was het geen corona, zoals in april. Ik was er toch goed ziek van. Ik heb een week in mijn bed gelegen. En na twee weken kon ik de competitie hernemen.” Ook haar Australische verloofde Matthew, met wie ze op 18 februari 2023 in het huwelijksbootje stapt, bleef niet gespaard. Hij is fysiek nog altijd niet helemaal de oude. Plasschaert: “Zelf heb ik na de besmetting zo’n 2,5 maanden last gehad van brain fog. Dat houdt in dat je moeite hebt om je te concentreren, dat je zaken vergeet. Mijn hartslag ging snel omhoog tijdens trainingen. Je denkt dat corona je alleen fysiek aantast, maar ook mentaal, motorisch en cognitief had dat een impact. Gelukkig is alles nu weer normaal.”

Stress om haar titel te verdedigen heeft Plasschaert niet, zegt ze. “Ik ben zelfs wat meer ontspannen dan anders. Misschien omdat ik het WK al twee keer won. Dat bewees dat die eerste wereldtitel geen toevalstreffer was. Van die stress ben ik dus verlost. Maar hoe meer titels hoe liever natuurlijk. (lacht) Het blijft mooi staan op je palmares. Eigenlijk wil ik elke competitie in de medailles zeilen of toch dicht bij het podium komen, want dat betekent dat je winstkansen op de Spelen vanzelf ook groter zijn.”

Plasschaert maakt er geen geheim van: het doel is Parijs 2024. In Enoshima greep Plasschaert vorig jaar net naast olympisch brons. Over twee jaar wil ze wel op het podium staan, liefst met goud om de hals. Om die reden ging ze heel de maand juli het olympisch water van Marseille verkennen. “Ik zeilde er in 2018 al de finale van de Wereldbeker en in 2020 ben ik er ook al eens twee weken gaan trainen”, zegt ze. “Het is er mooi maar verraderlijk. Er staat soms heel weinig wind en het verkeer van de boten zorgt voor veel golven die van de rotsen terugkaatsen.”

Plasschaert is in Houston niet de enige Belg. Ze krijgt het gezelschap - of moeten we zeggen: concurrentie - van Eline Verstraelen, die in augustus goud won op het WK bij de U21. Voor Parijs 2024 ligt er voor België tenslotte maar één olympisch ticket per klasse klaar. Verstraelen (20) gaf zelf aan dat ze nog te jong is om Plasschaert te kunnen ‘bedreigen’. “Het leeftijdsverschil tussen Eline en mij is zelfs nog wat groter dan vroeger tussen Evi (Van Acker) en mij. Ik ben blij dat Eline erbij is. Ze is mijn trainingsmaatje. Als het minder hard waait, dan is Eline sneller maar ze heeft toch nog wel wat stappen te zetten. Fysiek moet ze nog sterker worden en ze heeft wat uren op het water nodig, maar ik kan haar helpen om shortcuts te nemen. Zo is er een opvolgster als ik ermee stop. Laat dat dan mijn nalatenschap zijn.”

