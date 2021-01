“Hoe kan je president, die aanzet tot geweld, nog goedpraten?”: Sportvrouw van het Jaar Emma Meesseman ontzet over toestanden in ‘haar’ Washington

Meer sport‘Arresteer Trump. Slaapwel.’ Met die tweet sloot basketbalspeelster Emma Meesseman (27) gisteren een avond vol ongeloof af over het geweld in Washington, de stad die ze haar tweede thuis noemt. Vandaag vraagt de Sportvrouw van het Jaar zich af hoe Donald Trump nog te verdedigen valt. “Ik zie niet in hoe je nog een president, die aanzet tot geweld, nu nog kan goedpraten.”

Gelukkig heeft Emma Meesseman vandaag een vrije dag bij haar Russische club Ekaterinburg want de 27-jarige Ieperse volgde tot gisterenavond laat wat er zich allemaal afspeelde in Washington. “En wat ik zag was niet echt bevorderlijk voor mijn nachtrust,” grijnst ze. De Belgian Cat is al sinds 2013 een gevestigde waarde bij de Washington Mystics, waarmee ze in 2019 - én als MVP van de Finals - de WNBA-titel greep. Ze voelt zich dan ook thuis in Washington en volgt nauwlettend de actualiteit. “Het is waanzin, maar wat er nu gaande is, kan je niet verrassend noemen. Trump en andere Republikeinse senatoren stuurden hier op aan. Ze zegden de nederlaag niet te accepteren en gebruikten slogans als ‘wees klaar’ en ‘standby’. Gelukkig bleef het geweld beperkt tot het Capitool en zijn er geen ‘gewone’ mensen gewond geraakt.”

Quote Trump gedraagt zich niet president-waar­dig, zelfs gevaarlijk. De VS is een machtig land, met een grote invloed. Als Trump een coup goedkeurt, hoe kan hij dan het land nog geloofwaar­dig leiden?

Op haar sociale media nam Meesseman - niet voor het eerst - een duidelijk standpunt in. ‘Gaan ze nu beweren dat het een vreedzaam protest is?’, tweette ze gisteren. Om dan de avond af te sluiten met de bemerking: ‘Arresteer Trump.’ “Het ís ook niet normaal wat er nu speelt. Eigenlijk was het een staatsgreep, geleid door een zittende president. Ik keur dat niet goed en ja, dan benut ik mijn platform om mijn mening te geven.” Dat bewees eerder al zijn nut, vertelt ze. “De WNBA mag mee krediet krijgen voor de verkiezing van Raphael Warnock als senator voor Georgia. In de zomer, toen hij nog ver achter lag in de peilingen, riepen we allemaal op om voor Warnock te stemmen en hij heeft het uiteindelijk overtuigend gehaald. Het is belangrijk om je stem te laten horen.”

BLM-demonstranten

Dat doet de Sportvrouw van het Jaar nu dus opnieuw. Op de vraag of Donald Trump al meteen uit zijn ambt moet worden gezet - een thema dat de debatten beheerst in de VS - antwoordt Meesseman ‘ja’: “Ik zie niet in hoe je nog een president, die aanzet tot geweld, nu nog kan goedpraten. Hij gedraagt zich niet president-waardig, zelfs gevaarlijk. De VS is een machtig land, met een grote invloed. Als Trump een coup goedkeurt, hoe kan hij dan het land nog geloofwaardig leiden?”

Veel Amerikaanse sporters merkten op dat de ordehandhaving wel erg ‘lief’ optrad tegen de Trump-aanhangers, terwijl ze de betogers voor Black Lives Matter wél hardhandig bestreden. Meesseman: “Als het Capitool door BLM-demonstranten zou zijn bestormd, dan zou het op een slagveld zijn uitgedraaid. Als je beelden ziet waarop de politie zélf de poorten en hekken open zet en dat ze het in eerste instantie niet nodig vonden om een grote politiemacht in te zetten, dan snap ik dat veel mensen gefrustreerd en woedend zijn. Het is niet te bevatten. Ik ben benieuwd hoe het nu verder moet. Normaal wordt een man die een mislukte coup pleegt, gearresteerd of verbannen. Hoeveel schrik hebben de Republikeinen nu nog van Trump? Ik kan me niet inbeelden dat velen hem nog steunen. Hopelijk loopt het allemaal goed af.”

Of Meesseman zich geen zorgen maakt over reacties op haar sociale media? “Ik ben het intussen al een beetje gewend. Toen ik me onlangs in een podcast over dat thema uitsprak, kreeg ik reacties zoals ‘je stelt me teleur’ of ‘we gaan niet meer naar de Belgian Cats kijken’. Dat blijft wel wat in mijn hoofd spoken omdat ik er veel van onthoud maar wat ik me meer aantrek, is de gedachte: hoe kan je zo zijn? Hoe kan je dit goedkeuren. Het deed me twijfelen aan de mensheid.”

