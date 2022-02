Hoe de burgemeester van New York de Brooklyn Nets weer titelkandidaat maakt: ongevaccineerde Kyrie Irving mag weer thuiswedstrijden spelen

NBADe kogel is door de kerk: Kyrie Irving mag binnenkort, hoogstwaarschijnlijk, weer thuiswedstrijden spelen. De nieuwe burgemeester van New York, Eric Adams, liet gisteren weten dat hij van plan is de regels rond de vaccinatieverplichtingen in New York de komende weken geleidelijk af te schaffen. Goed nieuws voor de Brooklyn Nets, die dus zéker tegen de play-offs weer volledig op Kyrie Irving kunnen rekenen.

De huidige vaccinatieregels in New York zijn de volgende: om toegang te krijgen tot binnenruimtes zoals restaurants, sportscholen, bioscopen of sportstadions, moet je kunnen aantonen dat je ten minste twee dosissen van het Pfizer- of Moderna-vaccin of één dosis van het Johnson & Johnson-vaccin hebt gekregen. Die regel hield Kyrie Irving alle 28 thuiswedstrijden aan de kant. Het is een regel die overigens op vrij weinig slaat. Zo mogen enkel ongevaccineerde spelers die in New York wonen geen thuiswedstrijden spelen. Ongevaccineerde spelers uit andere staten en steden zijn dus wél welkom.

Alle spelers van de New York Knicks en Brooklyn Nets deden wat van hen verwacht werd en haalden hun prik, behalve één iemand: Kyrie Irving. Eerst volgden de Brooklyn Nets het alles-of-nietsprincipe. Oftewel laat Kyrie zich vaccineren, en speelt hij alle wedstrijden, oftewel bleef hij ongevaccineerd, en speelt hij geen enkele wedstrijd. ‘Uncle Drew’ koos voor de tweede optie en miste zo de eerste 35 matchen bij de Brooklyn Nets.

Die deden het uitstekend zonder hun point guard. De Nets stonden lange tijd eerste in het Oosten en Kevin Durant baskette zich tot topscorer in de NBA met gemiddeld 30 punten per wedstrijd. Maar de afwezigheid van Kyrie Irving eiste een zware tol van zijn ploeggenoten. ‘KD’ speelde gemiddeld 37 minuten per wedstrijd, het op een na meeste in de hele NBA, James Harden zat aan 36,5 minuten. Om beide supersterren te ontlasten keerde Kyrie tóch terug. Part-time welteverstaan. Irving mocht enkel de uitwedstrijden spelen. Dat zijn er tot nu toe amper 14.

Volledig scherm © AFP

In de komende weken keert de baltovenaar dus weer full-time terug. En dat is maar net op tijd. De Brooklyn Nets vielen in een paar weken van de eerste naar de achtste plaats in de Eastern Conference en moeten zich nog reppen om de play-offs te halen. Gelukkig staat Kevin Durant op het punt terug te keren uit blessure, maakt de pas overgekomen Ben Simmons zich klaar om zijn debuut voor de Nets te maken en hebben ze met Seth Curry en Andre Drummond twee solide spelers binnengehaald. Die drie laatsten werden omgeruild voor James Harden, die deels vertrok omdat hij zich ergerde aan… de vaccinatiestatus van Kyrie Irving. De cirkel is rond.

Nog 23 wedstrijden heeft Brooklyn om van hun kern een kampioenenploeg te smeden. En zo wordt burgemeester Eric Adams misschien wel de belangrijkste schakel in de titelambities van de Nets.

Volledig scherm Burgemeester van New York, Eric Adams © EPA

Volledig scherm Kevin Durant en Ben Simmons © AFP