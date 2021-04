Hoe afscheid van Yellow Tigers Lise Van Hecke nog beter maakte: “Ik had geen tijd meer voor mezelf”

Meer sportLise Van Hecke kreeg maandag de trofee van beste Belgische speelster in het buitenland, de zogeheten Yellow Tiger van het Jaar. Een terechte bekroning, al is de benaming wat ongelukkig nu de 28-jarige volleybalspeelster niet meer uitkomt voor de nationale ploeg.

Ganja, Azerbeidzjan. In dat onooglijke stadje trok Lise Van Hecke in september 2017 een streep onder haar carrière als international. Al besefte ze dat toen zelf nog niet. Uiteraard was de hoofdaanvalster van de Yellow Tigers fel aangedaan door de vroege uitschakeling op het EK maar om nu te zeggen dat ze de nationale ploeg op haar 24ste al zou opgeven, dat leek voorbarig.

Eens thuis besefte Van Hecke: “Ik kan dit niet meer.” En sindsdien trok ze het truitje van de Tigers niet meer aan. Bij elke selectie heette het dat Van Hecke door knieperikelen de voorrang gaf aan haar clubcarrière, zonder over een afscheid te spreken. “De coach en federatie kenden mijn standpunt. Misschien hoopten ze dat ik nog van gedachten zou veranderen,” zegt Van Hecke.

Dat deed ze niet. Wat voor Hecke als een sabbatjaar zonder Tigers begon, draaide uit op een definitief adieu. “Het deed veel deugd om me nog eens alleen op mijn club te kunnen focussen. Na dat EK trok ik naar Pesaro: niet meer de top in Italië maar dat had ik nodig om even van de druk verlost te zijn en mijn oude spelniveau terug te vinden. Toen heb ik beslist dat mijn prioriteit voortaan bij m’n club zou liggen. Ze zijn tenslotte mijn werkgever. Ik draaide ook veel jaren mee bij de nationale ploeg, van bij de jeugd al - het was tijd om te kiezen.”

Tussen een langere of een ingekorte carrière: haar lichaam, en dan meer bepaald haar linkerknie, maakten duidelijk dat ze de belasting moest beperken. “Ik werd verondersteld fysiek in orde te zijn voor het nieuwe seizoen met mijn club, maar dat is lastig als je uit een drukke zomer met de Yellow Tigers komt. Ook mentaal valt dat niet te onderschatten. Het is gewoon heel veel reizen. Ik had geen tijd voor mezelf of om tot rust te komen.”

Door het luik van de nationale ploeg af te sluiten, gingen haar clubprestaties - eerst bij Pesaro, dan bij Cuneo - erop vooruit en van haar knie had ze geen last meer. “Ik werd weer mezelf, nadat ik mijn zelfvertrouwen wat was kwijtgeraakt. Ik was altijd al een beetje een twijfelaar, maar als je fysiek geen honderd procent bent, is het lastig om zelfzeker te zijn.”

En dan was er nog de factor-Wout Wijsmans. In juli 2019 trad Van Hecke met de ex-volleyinternational in het huwelijk. Hun relatie bracht rust en stabiliteit in haar leven en in haar hoofd. Wijsmans kon haar ook sportief advies geven - hij treedt nu op als haar manager.

Na Cuneo was Lise Van Hecke klaar om terug een stap hogerop te zetten. Samen met Laura Heyrman trok ze naar Monza, waar ze van zich deed spreken met winst van de CEV Cup, de Europa League van het volley, zeg maar. Alleen Virginie De Carne, Frauke Dirickx en Britt Herbots deden het haar voor. “Ik schat die CEV Cup hoog in,” zegt Van Hecke. “Ik won al wel een titel en beker met Piacenza, maar voor mij is dit toch de kers op de taart.”

In de Serie A eindigde ze met Monza als derde. Ze sloot de competitie ook af als derde beste aanvalster, na de Italiaanse internationals Egonu en Mingardi. “Daar ben ik wel trots op. Bij Cuneo scoorde ik veel punten omdat ik veel werd aangespeeld maar bij Monza haal ik een beter aanvalspercentage. Het is fijn om daarin te groeien.”

Dat vond ook Monza, dat haar contract met een jaar verlengde. “Hopelijk kan ik met Monza resultaten halen in de CEV Champions League en de competitie maar belangrijk is ook dat ik er voldoening uit haal. Hoelang ik mezelf nog zie spelen? Dat kan drie jaar zijn, of zes: ik bekijk het jaar per jaar. Zolang ik maar gemotiveerd ben.”

