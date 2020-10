HOCKEY. Léopold wint Brusselse derby, ook Gantoise en Watducks doen goede zaak

HockeyUitgerekend in de eerste wedstrijd van John-John Dohmen bij zijn nieuwe club, leed Orée voor het eerst dit seizoen puntenverlies. In een Brusselse derby op Léopold werd een duidelijke 6-3-nederlaag. Samen met Léopold deden ook Gantoise en Watducks op de achtste speeldag uitstekende zaken.

John-John Dohmen maakte dit seizoen de overstap van Watducks naar Orée, maar door een hamstringblessure kwam hij de eerste zeven speeldagen niet in actie. Met 21 op 21 bleef zijn team ondertussen wel foutloos. Voor de zware verplaatsing naar Léopold was Dohmen zondag voor het eerst van de partij. Samen met zijn teamgenoten ging hij kopje onder tegen de landskampioen van 2018-2019. Een ijzersterke Tom Boon scoorde in de eerste helft drie doelpunten voor Léopold en ook Tom Degroote bleek met twee goals uit strafcorner zeer efficiënt.

In de stand telt Orée nog twee punten voorsprong op Gantoise, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Gantoise, het enige team dat dit seizoen nog niet verloor, ging met 5-0 cijfers over Leuven. Voor de bevrijdende tweede treffer was het wel wachten tot de 52ste minuut. Red Lion Antoine Kina en de Argentijn Leandro Tolini scoorden twee keer voor de Gentenaars.

Samen met Orée, Gantoise en Léopold mag ook Watducks zich nu al zo goed als zeker opmaken voor de play-offs. De jongens uit Waterloo haalden met 2-6 uit op het veld van Antwerp. Met vier doelpunten maakte Watducks in het tweede kwart het verschil. “We willen zo snel mogelijk zeker zijn van een plek bij de beste acht”, aldus Watducks-coach Jean Willems. “Twintig punten moeten volstaan voor de top acht, dus we moeten nog twee keer winnen. Dat proberen we donderdag in de inhaalmatch tegen Braxgata en zondag tegen Dragons te doen.”

Willems was vele jaren de succescoach van Dragons en is aan zijn eerste seizoen in Waterloo bezig. “Vincent Vanasch en John-John Dohmen verlieten de club en ik beschik over een jong team in opbouw”, aldus Willems. “Mijn jongens zetten elke week stappen, zijn zeer leergierig en nemen verantwoordelijkheid. Op offensief vlak moet het nog beter. We lieten tegen Antwerp nog enkele grote mogelijkheden liggen. Omdat je zes keer scoort maakt dat nu niet zo veel uit, maar in andere wedstrijden kan dat de doodsteek betekenen.”

Volledig scherm Watducks-hoofdcoach Jean Willems © BELGA