HOCKEY. Gantoise is de nieuwe leider, Watducks zet een reeks neer

HockeyDe beslissende fase van de eerste ronde in de Eredivisie van het hockey ging gisteren achter gesloten deuren verder. Watducks ging in de topper van speeldag negen met 0-3 winnen op Orée, Gantoise mag zich de nieuwe leider noemen en Racing zit in zeer slechte papieren.

Coach Xavier De Greve en John-John Dohmen boekten de voorbije jaren stevige successen met Watducks en keken gisteren met Orée voor het eerst hun ex-team in de ogen. Orée, dat uitzonderlijk sterk aan de competitie begon, beet met 0-3 in het zand. Kanttekening: de thuisploeg miste Luca Masso, Louis Willems en Max Branicki. De doelpuntenmakers voor Watducks waren ex-Red Lion Elliot Van Strydonck, Nicolas Dumont en Louis Capelle. “Als collectief doen we het zeer goed”, aldus Watducks-coach Jean Willems. “We tellen nu twintig punten en dat is genoeg voor een plek in de play-offs.” Watducks mag inderdaad op beide oren slapen, want het team sluit in december de eerste ronde af tegen zwakke broertjes Namen en Old Club.

Door het verlies van Orée neemt Gantoise in het klassement de leidersplaats over. Aan de Gentse Watersportbaan nam het team van coach Pascal Kina vlot de maat van Antwerp: 6-2.

Volledig scherm John-John Dohmen en Orée leden een 0-3-nederlaag. © BELGA

In topper nummer twee van de speeldag deelden Léopold en Dragons de punten: 2-2. Tom Boon moest het bij Léopold zonder spitsbroeder Maxime Plennevaux – hij blesseerde zich op training met de Red Lions – stellen, maar scoorde wel het tweede Brusselse doelpunt. Meteen goal nummer vijftien voor de superspits die in de topschutterstand afstand neemt van Orée-speler Tomas Domene. Zowel Léopold als Dragons waren niet echt tevreden met één punt, maar samen met Gantoise, Orée, en Watducks zijn beide ploegen straks zo goed als zeker in de play-offs terug te vinden.

Voor de overige drie plaatsen worden de komende vier – en voor sommige teams zelfs vijf of zes – speeldagen bepalend. Een zeer slechte zaak deed Racing. In een zespuntenmatch verloren de Brusselaars met 2-0 op Braxgata. Uitblinkersrol bij het team uit Boom was, met een assist en een strafcornerdoelpunt, weggelegd voor Red Lion Loïck Luypaert. Racing staat twaalfde met 6 op 21. Dat is enorm teleurstellend voor een team dat Red Lions Victor Wegnez en Augustin Meurmans én ervaren spelers als Jérôme Truyens en Conor Harte in de rangen heeft.

En dan nog dit: helemaal onderaan de rangschikking vond de Waalse derby tussen Old Club en Namen plaats. Een duel waarin beide teams op zoek waren naar de eerste punten van het seizoen. Het was Namen, dat gecoacht wordt door ex-Red Panther Joy Jouret, dat in Luik de drie punten zonder publiek mocht vieren: 2-3. Dat beide teams volgend seizoen uit de Eredivisie degraderen staat wel al zo goed als vast.