Historisch: Luca Brecel stunt op WK snooker tegen ex-wereldkampioen Williams, wellicht nu tegen O’Sullivan in kwartfinale

Hoe hoog springen ze, hoe hard slaan ze, hoeveel valt er te verdienen: alles wat je moet weten over de histori­sche Europese finale van Roeselare

Roeselare speelt vanavond de beslissende finale van de CEV Cup (EB2) en heeft alle troeven in handen om de stunt van 2002 te herhalen. De spectaculaire 0-3-overwinning vorige week in Modena maakte ophef. Twee sets volstaan straks voor de West-Vlamingen om te kunnen pronken met de Cup. Bij 1-3- of 0-3-verlies wenkt nog een tweede kans in de golden set. Om u een beetje wegwijs te maken in het volleybal, waar moet u vanavond naar kijken?