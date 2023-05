“Hij zal het snooker nu niet plots mondiaal domineren”: vijf vragen en vijf antwoorden na de wereldtitel van Brecel

LIVE NBA PLAY-OFFS. Joel Embiid (Philadelp­hia) verkozen tot MVP - Davis loodst LA Lakers eerste keer voorbij Golden State Warriors

Het is stilaan ‘money time’ in de NBA. Anthony Davis was vannacht de grote man voor LA Lakers op bezoek bij Golden State Warriors in het eerste duel van de halve finale van de Western Conference. Joel Embiid, smaakmaker van Philadelphia 76ers, werd voor het eerst verkozen tot MVP. Volg op deze pagina het spektakel in de Amerikaanse basketbalcompetitie op de voet.