“Hij is een uitzonderlijk talent”: maak kennis met dartssensatie Josh Rock (21), vanavond voor eerst te zien op Belgische televisie

Josh Rock is momenteel de ‘talk of the town’ in de dartswereld. Afgelopen zondag pakte hij met winst op Players Championship 28 zijn eerste titel in de PDC. En dat was geen verrassing, aangezien hij al een heel jaar lang een hoog niveau haalt. In de finale vloerde hij Luke Humphries met 8-5, dankzij een gemiddelde van 108. “De beste speler heeft gewonnen”, was Humphries eerlijk. “Josh is een uitzonderlijk talent. Ik kan me eigenlijk alleen maar Rob Cross herinneren die het ook zo goed deed in zijn debuutjaar.”

Rock draait inderdaad pas sinds dit jaar mee in de PDC - hij is dan ook slechts 21 lentes jong. De Noord-Ier veroverde halfweg januari zijn tourkaart op de Qualifying School. Daarmee heeft hij een toegangsbewijs voor minstens twee jaar darten op het allerhoogste niveau. Al twijfelt niemand eraan dat hij zijn tourkaart zal behouden. Integendeel, de verwachting is dat hij snel zal oprukken naar de absolute wereldtop.

Trainen tijdens lockdown

Rock begon vijf jaar geleden met darten. Vanwaar de interesse in de sport? “Toen ik wat ouder werd, gooide ik geregeld pijltjes naar een dartbord in een lokale pub. Zo kreeg ik de dartsmicrobe te pakken”, vertelde hij daar eerder over. Al snel bleek dat hij talent had, waardoor hij niet veel later Noord-Ierland mocht vertegenwoordigen bij de jeugd. Rock bereikte een degelijk niveau, maar pas sinds vorig jaar scheert hij écht hoge toppen. Plots had hij reuzenstappen gezet.

Volledig scherm Josh Rock. © PDC

De Noord-Ier verklaart zijn opmars. “Tijdens de coronacrisis kon ik niets doen. We zaten gevangen door de lockdown. Dus besloot ik om me enkel en alleen maar met darts bezig te houden. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds was ik aan het oefenen. Dag in dag uit. Trainen, trainen, trainen. Het is erg om te zeggen, maar corona heeft me eigenlijk geholpen.”

Bijna wereldrecord

De trainingsarbeid werd - zoals eerder vermeld - beloond met een tourkaart. Het vervolg is indrukwekkend: liefst vijf toernooizeges op de Development Tour, het jeugdcircuit van de PDC (voor spelers van 16 tot en met 23 jaar), plaatsing voor de finale van het PDC World Youth Championship (op 27 november vecht hij met Nathan Girvan een duel uit om de wereldtitel) én heel wat topmatchen tegen de grote jongens op de Players Championships.

Rock gooide meermaals hoge ogen, vooral op 3 augustus (zie video hierboven). Die dag kwam hij tijdens Players Championship 22 tot het indrukwekkende moyenne van 121,88 punten per drie pijlen. Daarmee bleef ‘Rocky’ maar een fractie verwijderd van het wereldrecord van regerend wereldkampioen Peter Wright, die in 2019 eveneens bij een Players Championship-toernooi tot 123,5 punten kwam.

Quote Josh is echt een toptalent, maar daarnaast is hij ook nog eens een heel sympathie­ke jongen. Down to earth. Kim Huybrechts

Die 121,88 is uiteraard een uitschieter, al haalt hij geregeld een gemiddelde van meer dan 110. Dat deed hij dit jaar liefst vier keer op een Players Championship, geen enkele andere darter wist dat kunststukje meer dan twee keer te realiseren. “Josh is echt een toptalent”, weet Kim Huybrechts. “Daarnaast is hij ook nog eens een heel sympathieke jongen. Down to earth.” Rock is een allemansvriend, “maar meestal trekt hij op met Alan Soutar en John O’Shea.” Zijn beste vrienden op het PDC-circuit.

Verder is hij de pupil van Neil Duff, de huidige wereldkampioen in de WDF-bond. Zo wist Brian Raman te vertellen. “Duff bood hem financiële steun bij het begin van zijn carrière. Maar toen hij het potentieel zag van Josh, heeft hij hem samengebracht met Paul Brown. Die is momenteel nog altijd zijn manager.”

Volledig scherm Josh Rock en Alan Soutar. © Facebook Josh Rock

Sarah en Jay

De sympathieke Noord-Ier, die onlangs stopte met werken op een kippenbedrijf en zich volledig focust op zijn dartscarrière, woont samen met zijn vriendin Sarah en haar zoontje Jay. “Zij betekenen alles voor mij. Ik moet hen bedanken. Ze geven me kracht en dat extra duwtje dat ik nodig heb. Sarah regelt ook mijn sociale media, ik apprecieer haar steun.”

Die woorden sprak hij meteen uit na zijn zege van afgelopen zondag tegen Humphries. Sarah en Jay zitten constant top of mind bij Rock, die erna vooruitblikte naar het EK dat vandaag van start gaat in Dortmund. ‘Rocky’ neemt het in de eerste ronde op tegen Nathan Aspinall. De twee komen goed overeen, maar hebben ook een connectie naast het darts. Rock is een grote fan van Manchester United, Aspinall was vroeger doelman bij de jeugd van de Mancunians.

Volledig scherm Josh Rock met vriendin Sarah en haar zoontje Jay. © Twitter Josh Rock

Geloof in WK-winst

Wie Rock live in actie wil zien, zapt vanavond best naar VTM 2. Omstreeks 21 uur zal hij het podium in Dortmund betreden op de tonen van ‘Welcome to the Party’ van DJ Krissy. Nadien volgt dus een clash tegen Aspinall, gevestigde waarde en onlangs nog finalist op de World Grand Prix. ‘The Asp’ is in principe favoriet, maar de bookmakers geven beide heren evenveel kans om door te stoten. Veelzeggend - Rock is dé man in vorm.

Na het EK schiet Rock nog in actie op de Grand Slam, de Players Championship Finals én het WK. Nadat hij eerder in november de WK-finale speelt bij de jeugd, mag hij enkele weken later een gooi doen naar succes in Ally Pally. “Of ik daar op mijn debuut kan winnen? Natuurlijk. Ik heb bewezen in een veld van 128 spelers dat ik de beste kan zijn, dan kan dat ook op het WK. Al zal de concurrentie daar natuurlijk nog groter zijn. Ach, ik leg mezelf niet te veel druk op en blijf gewoon vrijuit spelen zoals ik al het hele jaar doe.”

Volledig scherm Nathan Aspinall, de tegenstander van Josh Rock. © BELGA

