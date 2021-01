HIGHLIGHTS WK-FINALE. De opkomst, Price pakt eerste set in vijfde leg, Anderson met checkout 128

NBA Dallas Mavericks maken brandhout van LA Clippers in NBA

28 december De Dallas Mavericks hebben hun eerste zege van het seizoen geboekt in de NBA. En het was meteen een memorabele avond. Het team van pointguard Luka Doncic verpletterde de Los Angeles Clippers met 73-124. Het duel in LA ging de boeken in want de marge van 50 punten halverwege het duel (27-77) was een record.