Heynen ontslagen bij Perugia na nederlaag in finaleduel Italiaanse competitie

Heynen werd in de zomer van 2019 aangesteld als coach van Perugia. Eerder coachte de Limburger Maaseik, het Turkse Ankara, het Poolse Bydgoszcz, het Franse Tours en het Duitse Friedrichshafen.

Sinds 2018 is Heynen ook coach van de Poolse nationale ploeg, de regerende wereldkampioen. Hij kan zich nu volledig concentreren op de voorbereiding van de Polen op de Olympische Spelen in Tokio. Heynen had ook al de Duitse en de Belgische nationale ploeg onder zijn hoede.