“Het was het meest onthutsende telefoontje ooit. Ik heb er dagen van gehuild": vrees groeit dat VS jarige basketbalster Griner niet vrij krijgt uit Russische cel

Herenthout Luchtver­fris­ser, plakband en hondenpoep: hoe moordenaar Kris Groffen erin slaagde om nieuw gezin te starten met een rottend lijk in kelder: “Hij heeft zijn naam niet gestolen”

Je kersverse bruid wurgen en haar lijk in de kelder dumpen. Vervolgens doodleuk een nieuwe vrouw en drie kinderen in huis halen, die ondanks de vliegenplaag maandenlang niets in de gaten hebben. Het lijkt op een onwaarschijnlijk scenario van een Hollywoodfilm, maar het is het waargebeurde verhaal van psychopaat Kris Groffen uit Herenthout, vanaf vandaag te zien in True Crime Belgium op Streamz. “Ik wilde haar wel begraven, maar viel achterover van de stank.”

14 september