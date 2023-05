“Het voelt nog als een droom”: batterijen zijn weer opgeladen bij Luca Brecel, die wel pech heeft tijdens terugvlucht vanuit Dubai

De vakantie van Luca Brecel (28) en zijn vriendin Laura Vanoverberghe (24) in Dubai zit er alweer op. Op Instagram geeft de wereldkampioen snooker, die wel pech had tijdens de terugvlucht, aan dat de batterijen weer helemaal opgeladen zijn. “De voorbije maanden waren ongelooflijk.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op Instagram nam Brecel z’n volgers de voorbije dagen mee tijdens z’n luxereis. Hij toonde hoe hij en z'n vriendin Laura genoten in hotel Atlantis, een vijfsterrenresort op het eiland Palm Jumeirah met een eigen zandstrand en een prachtig uitzicht op de Arabische Golf. Het duo trok de voorbije dagen onder meer naar een onderwateraquarium, ging eten in restaurants met keukens van over de hele wereld en trok er ook opuit in een helikopter.

Volledig scherm © instagram lucabrecel

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Brecel en z'n vriendin namen alweer het vliegtuig terug naar huis en daarbij kenden ze een beetje pech. “Wanneer de business class niet beschikbaar is en je in het midden van de rij zit in economy class...👍 #genieten”, klonk het sarcastisch.

Ik ben heel gemoti­veerd om in augustus opnieuw aan de tafel te staan en te proberen om nog meer titels te winnen in mijn carrière Luca Brecel

Daarnaast nam Brecel ook even de tijd om terug te kijken op de voorbije weken. “Het is nu een maand geleden en het voelt nog altijd alsof ik aan het dromen ben", schrijft de Limburger bij een foto waarop hij te zien is na de gewonnen WK-finale. “De voorbije maanden zijn ongelooflijk geweest voor mezelf en de mensen rond mij. Om verschillende redenen. De batterijen zijn weer opgeladen en ik ben heel gemotiveerd om in augustus opnieuw aan de tafel te staan en te proberen om nog meer titels te winnen in mijn carrière. Ik ben zo dankbaar voor alles en iedereen.”

Eerder gaf Brecel al aan dat zijn volgende doel is om nummer 1 van de wereld te worden. Op 22 augustus treedt onze landgenoot weer in actie op de European Masters in Duitsland.

Volledig scherm Brecel deelde een foto tijdens z'n terugvlucht. © Social

Volledig scherm Brecels nieuwe horloge. © BELGA / Instagram

Volledig scherm © instagram lucabrecel

Brecel hiel eerder een Q&A met zijn volgers: • Nu je de wereldtitel op zak hebt, wat wordt je volgende doel? Brecel: “Nummer 1 van de wereld worden” • Wat is ja favoriete rapalbum aller tijden? Brecel: “Marshall Matters LP - Eminem” • Tegen welke opponent speel je het liefst? Brecel: “Judd Trump” • Waar haalde je de motivatie vandaan voor de straffe comeback tegen Si op het WK? Brecel: “Mensen in het publiek riepen ‘komaan Luca’ en daarom bleef ik ervoor gaan 💪” • Wat eet je het liefst? Brecel: “Pikant Aziatisch eten” • Wie was je favoriete speler/held toen je opgroeide? Brecel: “Stephen Hendry, the king 👑❤️” • Wanneer volgt je volgende wedstrijd? Brecel: “Op 22 augustus, de European Masters in Duitsland” • Wie is je favoriete voetballer? Brecel: “Andres Iniesta & de Braziliaan Ronaldo” • Wat vind je het leukst aan het leven als professioneel snookerspeler? Brecel: “De vrijheid (als je een topspeler bent!)” • Stel je voor: Italie speelt tegen België op het WK voetbal. Voor welk land supporter je? Brecel: “Italië” • Hoe voelt het om wereldkampioen te zijn? Brecel: “Geweldig, geen druk meer. Dit zou een zetje moeten geven voor de rest van mijn carrière, want ik wil nog veel meer winnen” • Heeft iets je verrast nadat je wereldkampioen werd? Brecel: “Haters werden plots fans 😂” • Hoe rijdt je nieuwe Ferrari? Had je niet liever een Lamborghini Urus gehad? Brecel: “De Ferrari is geweldig, ik heb de 488GTB altijd super gevonden. Van de Urus ben ik nooit fan geweest, maar mijn volgende aankoop wordt waarschijnlijk een Lamborghini Huracan”

Lees ook: