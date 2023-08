Het verhaal achter de witte streep op het gezicht van Cynthia Bolingo, die straks historische WK-finale loopt

Cynthia Bolingo (30) loopt vanavond (om 21u35) op het WK atletiek de 400 meter-finale. Een historische afspraak, want het is zestien jaar geleden dat er nog eens een Belgische vrouw in de finale van een individueel loopnummer stond op het WK. Ook in Boedapest neemt onze landgenote overigens deel met een bijzonder signatuur op haar gezicht: een wit verticaal lijntje op haar onderkin en neus. In de podcast ‘Vestière’ van La Dernière Heure lichtte ze eerder de (mooie) betekenis ervan toe.

De streep staat voor Bolingo symbool voor een zekere dualiteit in het leven. Vroeger hield ze het bij een streepje op de kin, tegenwoordig is ze ook te zien op haar neus. “Het vertegenwoordigt zowel het evenwicht als mijn dubbele nationaliteit (België-Congo, red.)”, aldus de atlete.

“We leven constant in een zwart-witte wereld. We hebben zelden de keuze om te zeggen: ‘Ik neem beide’. Je bent of een man of een vrouw, zwart of blank, hetero of homo. (...) De lijn is ook een contrast met mijn huidskleur en er zit een idee van een grens of limiet achter. Ik wil het idee van grenzen overschrijden overbrengen, zelfs als de samenleving ons beperkt tot een rol.”

Volledig scherm © BELGA

Historische finaleplek

Bolingo, een Brusselse, loopt haar tweede WK en plaatste zich maandag met een nieuw Belgisch record van 49.96 voor de finale. Een historische prestatie, want Bolingo is de eerste Belgische vrouw in de finale van een individueel loopnummer op een WK atletiek sinds Kim Gevaert in 2007. De huidige meetingdirecteur van de Memorial Van Damme werd vijfde op de 100 meter op het WK in Osaka in 2007. Twee jaar eerder in Helsinki liep ze naar een zevende plaats op de 200 meter.

Bolingo trof het wel niet bij de baanindeling voor vanavond. Ze moet de bocht nemen vanuit baan 2, geen makkelijke opdracht. Ze heeft zo wel al haar tegenstanders in het vizier, maar om te mogen hopen op een podiumplaats is een nieuwe topprestatie nodig.

“In de finale is alles mogelijk en komen alle tellers op nul”, zei Bolingo maandagavond na haar kwalificatie. “Het maakt me niet uit in welke baan ik moet lopen. Ik pas me aan.”

Volg de race van Bolingo en alle andere WK-actua vanavond HIER op de voet!

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © ANP / EPA

Lees ook: