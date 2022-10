“Het titelgevecht mag komen, ik heb mijn leeftijd stilaan tegen”: Delfine Persoon bokst op 13 november in Dubai met WBC Silver gordel als inzet

BOKSEN‘Trash talk’, daar doet ze in haar functie van politie-inspectrice niet aan. Delfine Persoon (37) wil op 13 november in Dubai vooral haar vuisten laten spreken om uitdaagster Ikram Kerwat tot pulp te slaan. “In de ring wordt het oorlog.”

Twee zaken heeft Delfine Persoon gemeenschappelijk met haar uitdaagster bij de superlichtgewichten: ze houden er nog een voltijdse job op na - Persoon als flik, Kerwat als kinesiste - en ze zijn beide late dertigers. In de herfst, zeg maar winter, van hun carrière dus. Dan laat je geen buitenkansjes meer liggen. In het Midden-Oosten valt niet alleen poen te rapen, maar wie wint, ligt vervolgens in poleposition voor een WBC-titelgevecht. Wie verliest, mag haar bestaan als profbokser meteen parkeren.

Volledig scherm Ikram Kerwat en Delfine Persoon. © RV

Op papier is Persoon met vijftig profkampen de meer ervaren bokser. Kerwat, die in Berlijn woont, maar in de States bij boksicoon Roy Jones traint, heeft er slechts veertien op haar cv staan. Zij bokste dan weer meer op het amateurcircuit. Persoon: “Ikram is het type dat verdedigend bokst. Een counterpuncher. Ze traint niet voor niets bij Jones. Ik ben eerder aanvallend ingesteld, ik maak het gevecht graag. Maar ik moet dus wel opletten dat ik niet op een counter loop.” Trainer Filiep Tampere vult aan: “Delfine gaat zich niet aan Ikram aanpassen. Waarom zou ze? Ze is beter dan drie jaar geleden nu haar nekhernia onder controle is.”

Titelgevecht

Persoon zet in de Coca Cola Arena - capaciteit: 18.000 zitjes - haar WBC Silver-gordel op het spel. Dat is één halte verwijderd van een titelgevecht tegen Alycia Baumgardner. De Amerikaanse is na haar overwinning tegen landgenote Mikaela Mayer in het bezit van de WBC-, WBO- en IBF- en IBO-titel. De enige die nog ontbreekt, is die van de WBA, die voorlopig op naam staat van de Koreaanse Choi. En dat kan Persoon nog parten spelen: mogelijk daagt Baumgardner eerst Choi uit zodat ze zich undisputed champion kan noemen.

BEKIJK Persoon eind mei 2022 over een mogelijke kamp tegen Baumgardner



“We kregen de belofte van de WBC dat ik als eerste om de WBC-titel mag vechten, maar ‘t is boksen, hé,” zegt Persoon. “Ik heb intussen wel begrepen dat het een commerce is. Het loopt niet altijd zoals het zou moeten lopen. Als je jong bent, maakt dat niet zoveel uit - dan heb je tijd. Maar ik heb mijn leeftijd tegen en ja, dat zorgt wel voor frustraties. Normaal kan de titelkamp er in april komen, maar ik houd er rekening mee dat het pas voor de zomer van 2023 zal zijn.”

Het zit zo: Baumgardner heeft mogelijk niet veel zin om tegen Persoon te boksen. Te gevaarlijke klant. Choi is dat veel minder. En hoe langer ze Persoon kan ontlopen, hoe groter de kans dat de West-Vlaamse dan al met pensioen is. Op de koop toe tekenden zowel Baumgardner als Choi bij Matchroom Boxing van Eddie Hearn. De clan Persoon is geen fan van de Britse promotor, die ook Katie Taylor onder contract heeft - u weet wel, de Ierse die van de jury twee zeges tegen Persoon cadeau kreeg. Hearn weet hoe riskant een kamp tegen Persoon is: hij zat front row.

“Als ik nog eens om de titel wil boksen, dan moet het nu stilaan komen,” weet Persoon, die in januari 38 wordt. “Want ik ga echt geen risico's meer nemen met mijn gezondheid. Stel dat ik in Dubai win, maar veel moet incasseren, dan kan het zijn dat ik het ook voor bekeken houd. En als ik verlies, is het zeker gedaan. Maar ik ga zeker geen drie-vier jaar meer in de ring staan.”

Volledig scherm © RV