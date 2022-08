Het succes(je) dat welgekomen is: Alica Schmidt, alias ‘meest sexy atlete ter wereld’, in halve EK-finale 400m

Exit Naomi Van den Broeck

Naomi Van den Broeck kwam dan weer niet in de buurt van een halvefinaleplaats op de 400 meter. “Dit is een ontgoocheling”, zei de Belgische kampioene na afloop. “Mijn start was goed, maar na 150 meter verzwakte ik even. Dat probeerde ik daarna nog goed te maken, maar op het einde voelde ik dat er niets meer in de tank zat. Ik wil zeker geen excuses zoeken, maar mijn ziekte in aanloop naar het WK lijkt me een mogelijke verklaring, want tevoren voelde ik me veel beter in de laatste 200 meter van elke wedstrijd. Misschien had ik na het WK wat meer moeten rusten en wat minder moeten trainen”, besloot Van den Broeck.