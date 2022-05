“Het punt van de eeuw” en alle tenoren naar de kwartfinales: Belgische manche van World Padel Tour start spectaculair

World Padel TourDe Circus Brussels Padel Open, het eerste toernooi ooit om de World Padel Tour in ons land, lost de verwachtingen voorlopig in. Voor de toeschouwers was het in de Brusselse Gare Maritime de voorbije twee dagen smullen van heerlijke punten - waaronder volgens sommigen zelfs “het punt van de eeuw” (zie onder). Met onder anderen icoon Fernando Belasteguin, publiekslieveling Miguel Lamperti én de beste vier duo’s ter wereld staan alle tenoren in kwartfinale.

De Circus Brussels Padel Open is het vijfde Open-toernooi van de World Padel Tour van het seizoen. Tijdens de twee vorige toernooien stonden de twee beste duo’s ter wereld, Alejandro Galan/Juan Lebron en Francisco Navarro/ Martin di Nenno, tegenover elkaar in de finale. Navarro en di Nenno wonnen in Vigo, Galan en Lebron in Alicante. Een eindstrijd tussen beide koppels is in de indrukwekkende Gare Maritime van Tour & Taxis nog altijd mogelijk.

De als eerste geplaatste Spanjaarden Galan en Lebron kwamen woensdag in achtste finale wel met de schrik vrij tegen hun landgenoten Gonzalo Rubio (WPT 39) en Ruiz Guttierez (WPT 45). In de derde set maakten Galan en Lebron een break achterstand goed om uiteindelijk met 6-3, 4-6, 6-3 te winnen. Vrijdag in de kwartfinale nemen de favorieten het op tegen de Spanjaard Jon Sanz Zalba (WPT 26) en de Argentijnse publiekslieveling Miguel Lamperti (WPT 21). Een kraker.

Francisco ‘Paquito’ Navarro en Martin di Nenno – zij wonnen vorig jaar in augustus de ‘Exhibition’ in Knokke - gingen vlotter door hun achtste finale (6-3, 6-4 tegen Rico/Ruiz) en treffen in kwartfinale de Argentijn Franco Stupaczuk (WPT 8) en de Braziliaan Pablo Lima (WPT 12). Dat laatste duo zorgde woensdag in zestiende finale alvast voor het punt dat op sociale media tot ‘punt van de eeuw’ werd omgedoopt. Stupaczuk ging twee keer buiten het veld spectaculair een bal terughalen (zie video boven).

Het eerste toernooi van het jaar om de World Padel Tour, in februari in Miami, werd gewonnen door de Argentijn Fernando Belasteguin (WPT 11) en de Spanjaard Arturo Coelo (WPT 15). Een hele speciale toernooizege want tussen Belasteguin en Coelo gaapt 23 jaar leeftijdsverschil. ‘Bela’, ook wel de Roger Federer van het padel genoemd, wordt volgende maand 43 jaar en is hét absolute padelicoon. Gedurende vijftien opeenvolgende jaren stond hij nummer één van de wereld en tussen september 2005 en mei 2007 slaagde hij erin om een recordaantal van 22 opeenvolgende toernooien te winnen. Coelo telt slechts twintig lentes en mocht in Miami aan de zijde van Belasteguin meteen juichen bij zijn allereerste finale. De Spanjaard werd zo de jongste winnaar ooit van een toernooi om de World Padel Tour. In Brussel staan ‘Bela’ en Coelho tegenover de vierde reekshoofden, de Argentijnen Federico Chingotto (WPT 9) en Juan Tello (WPT 9).

Ook de winnaars van het tweede toernooi van het jaar in Reus, de Argentijnen Agustin Tapia (WPT 5) en Carlos Guttierez (WPT 6), zijn op de Circus Brussels Padel Open nog in de running voor toernooiwinst. De derde reekshoofden spelen in kwartfinale tegen de Spanjaarden Jeronimo Gonzalez Luque (WPT 16) en Alejandro Ruiz (WPT 7).

Enkele fantastische punten:

