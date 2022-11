“Het paard is mijn eeuwige vijand”: val nekt mooie score Luka Van den Keybus (20ste) in WK-allroundfinale

WK turnenDat verdomde paard met bogen: door een val loopt Luka Van den Keybus een mooie eindplek mis in de WK-allroundfinale gymnastiek. Hij zweefde tussen trots en ontgoocheling naar plaats 20: “Tussen de beste 24 turners in de wereld staan, blijft mooi. Maar ik weet ook waaraan ik moet werken.”

Luka Van den Keybus begon de allroundfinale op het WK in Liverpool sterk met twee toestellen die hem liggen: de sprong (14.133) en herenbrug (14.066). Bij de landing van de sprong deed hij een uiterste krachtinspanning om niet op zijn zitvlak te landen, ook bij zijn afsprong op de brug corrigeerde hij met een stapje. In de kwalificaties had Van den Keybus enkele tienden hoger gescoord in die toestellen, maar na twee rotaties pronkte Van den Keybus toch op de vierde plek.

Luka Van den Keybus balde de vuist nog na de eerste vier toestellen.

En na zijn oefening op de rekstok balde Van den Keybus de vuisten: nu was de afsprong wel prima gelukt - een pijnpunt tijdens de kwalificaties. Van den Keybus zakte wel naar plek acht in de totaalstand. Op de vloer turnde hij stabiel met een behoorlijke score van 13.333: Van den Keybus behield zijn achtste plek.

Maar het venijn zat in de staart. Het paard met bogen is al vaker zijn achilleshiel geweest in grote kampioenschappen. Hoe graag Van den Keybus ook een verschil wou maken tegenover de kwalificaties waar hij ten val kwam, liep het opnieuw mis met een vroege fout en een verkeerde draai bij de afsprong: Van den Keybus koos om het element opnieuw te turnen. De jury was onverbiddelijk met 10,566. Die lage score zorgde voor een vrije val in het klassement naar de negentiende plek.

Luka Van den Keybus op het paard met bogen.

Die mentale opdoffer moest Van den Keybus in de laatste rotatie op de ringen verwerken. Daar turnde hij op zijn waarde . Met 12,800 punten kon hij vrede mee nemen. Zijn totaalscore van 78,264 punten zorgde voor de twintigste plaats in het eindklassement. Met de allroundfinale lukte Van den Keybus wel een van zijn twee doelen op dit WK, maar voor zijn missie om de kaap van 80 punten te ronden was het paard dus de grote spelbreker.

“Het paard is mijn eeuwige vijand”, zei Van den Keybus. “Maar het paard komt er altijd aan, in het begin of het eind. Nu was ik te snel gestart bij de afsprong en draaide ik verkeerd af.” Van den Keybus zag zijn zenuwen voor het paard extra op de proef gesteld door een lange wachttijd. “Ik roep dat niet als een excuus in, maar het is niet makkelijk om dan cool te blijven in het hoofd.”

Luka Van den Keybus met zijn Belgische ploegmaat Noah Kuavita die hem aan de zijlijn steun gaf.

Van den Keybus weet dat hij met een perfecte paardoefening een score tussen 13,000 of 13,500 kan halen. Met drie punten extra zou hij op dit WK in de topvijftien gestaan hebben. “Maar dat is gymnastiek. Het kan ook eens goed gaan op het paard en dan mis op de ringen. Maar ik ben al trots dat ik hier kan staan in de top-24 van de wereld. Dat kunnen er niet veel zeggen, en ik doe het nu al twee jaar op een rij. Dat is een voorzet voor meer. Ik weet waaraan ik moet werken, maar het paard is ook een toestel waar ik al jaren hard op train.”

Quote Ik ben al trots dat ik hier kan staan in de top-24 van de wereld. Dat kunnen er niet veel zeggen, en ik doe het nu al twee jaar op een rij Luka Van den Keybus

Over zijn andere toestellen kon hij best tevreden terugblikken: “De landing bij de sprong en de brug was iets minder, maar ik ben content dat mijn brugoefening er goed uitkwam. En de rekstok is een toestel waar ik veel zelfvertrouwen uit kan putten. De grond was een beetje ‘shaky’, want de benen waren al wat moe. Ik voel dat ik nog altijd veel progressiemarge heb. Het WK in Antwerpen en de Spelen in Parijs zijn mooie uitdagingen.”

Volledig scherm © Eric Lalmand / BELGA