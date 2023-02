“Het lijkt misschien evident dat we er altijd bij zijn, maar dat is het niet”: Emma Meesseman stoomt zich met Belgian Cats klaar voor EK-kwalificaties

Brons op het EK van 2017. Vierde op het WK van 2018. Vijfde op het EK van 2019. Zevende op de Spelen van 2020. Brons op het EK van 2021 en vijfde op het WK van 2022. Om maar te zeggen: de Cats struikelen al zes jaar niet meer over voorrondes en dat lijken ze ook nu niet te zullen doen. Donderdag kunnen ze in Wolfenbüttel hun ticket voor het EK in juni ophalen. Dat zou een formaliteit moeten zijn: Duitsland staat 37ste op de FIBA-ranking, België 7de. In de heenmatch rolden de Cats hen op met 84-55. Enige handicap bij de Belgen is de afwezigheid van point guard Julie Allemand, die herstelt van een hamstringblessure.

“En toch durf ik hen niet te onderschatten.” Emma Meesseman deed haar naam vandaag weer eer aan na de training van de Cats in Wilrijk. Ze is niet het type dat ver vooruit kijkt. Step by step is haar motto. Geen woorden, maar daden bij de kapitein. “Ze doen me wat denken aan de Cats in 2017: speelsters die bij hun clubs goed bezig zijn in de Euroleague en Euro Cup, een gedreven coach die alleen de nationale ploeg traint en een team dat in de flow zit. Het steekt al weken in mijn hoofd, hoor: we moeten klaar zijn. Want het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Het lijkt misschien evident dat de Cats er altijd bij zijn, maar dat is het niet. Ik ben een beetje bang voor de gedachte dat het allemaal wel vanzelf zal gaan. We moeten er altijd voor vechten.”

Er staat veel op het spel in Duitsland. Het EK is een noodzakelijke eerste etappe richting Parijs 2024. De top zes van dat EK in Slovenië en Israël haalt daar een ticket op voor het olympische kwalificatietoernooi in februari 2024. Falen is dus geen optie voor de Cats en daarom is de vraag: past de 29-jarige Ieperse voor het nieuwe WNBA-seizoen om alles op de nationale ploeg te zetten? Of neemt ze er opnieuw een overzees avontuur bij zoals in 2022, toen ze op het WK een scheur in de kuit opliep en zes weken buiten strijd was? Mogelijk eiste het continu switchen van de ene competitie naar de andere z’n fysieke tol. “Dat zijn zaken die ik uiteraard onthoud, maar blessures gebeuren”, zegt Meesseman.

In de WNBA zijn de onderhandelingen met de vrije speelsters, onder wie Meesseman, intussen begonnen en sinds 1 februari kunnen ze ook hun nieuwe contract tekenen - of verlengen - voor op 19 mei het seizoen begint. Al ziet het niet ernaar uit dat Meesseman er nog een jaartje zal bijdoen in Chicago. “Daar heb ik zelfs nog niet over nagedacht. Eerst beslissen of ik de WNBA erbij neem. Het seizoen met Fenerbahçe zal al lang duren. Als we ons met de Cats kwalificeren, dan wordt het misschien wel moeilijk. Maar ik wil ook niets definitief uitsluiten. Ja of neen. Fiftyfifty, hé. Meer nieuws over twee weken.” (glimlacht)

Rustpauze

Of de financiën een rol spelen in haar beslissing? In de States kan ze toch zo’n 185.000 euro verdienen. Ze schudt het hoofd: “Ik heb me nooit laten leiden door het geld. Het is veel belangrijker dat ik gelukkig ben. Als dat is door in de zomer thuis te zijn en klaar te zijn voor het nieuwe seizoen, dan zal ik daarvoor kiezen.”

De verplichte rustpauze na het WK had voor Meesseman alvast één voordeel: ze kon mentaal even op adem komen na twee hectische jaren. “Tijd spenderen met mijn familie en vrienden, dat heeft deugd gedaan.”

