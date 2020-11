Het leven zonder Emma Meesseman: Belgian Cats voor eerste kwalificatiematch sinds 2015 zonder hun sterspeelster

UFC Khabib zwaait af in stijl: UFC-vech­ter laat na om arm van opponent te breken voor ogen van diens speciaal overgevlo­gen ouders

30 oktober Dat heet dan afscheid nemen in stijl. In zijn laatste kamp in het UFC spaarde Khabib Nurmagomedov (32) zijn tegenstander Justin Gaethje van groter leed door hem het bewustzijn te laten verliezen in plaats van zijn arm te breken. Dat laatste wou Khabib de Amerikaan (31) in Abu Dhabi niet aandoen voor de ogen van diens ouders. De Rus verloor zelf eerder dit jaar zijn vader - de reden ook waarom hij de actieve sport vaarwel zegt.