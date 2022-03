Het klikt in Boston: Celtics winnen wedstrijd na wedstrijd door shift in mentaliteit én punten van Jayson Tatum

NBA“Tatum en Brown willen de bal niet passen.” Harde woorden van Marcus Smart enkele maanden geleden. Tekenend voor de situatie waar de Boston Celtics zich toen in bevonden. Op papier een sterke ploeg die matige basket speelde en op een gegeven moment amper tiende in de Eastern Conference stond. Die perceptie hebben de Celtics de laatste weken volledig omgedraaid. Van hun laatste 16 wedstrijden wonnen ze er 14. De 54 punten van Tatum vannacht tegen de Brooklyn Nets, mét Kyrie Irving en Kevin Durant, werd het orgelpunt van hun ommekeer.

“Ik wil gewoon basketbal spelen. Elke ploeg weet dat we Tatum en Brown opzoeken. Elke ploeg heeft zich ingesteld en georganiseerd om Tatum en Brown af te stoppen. Elke ploeg wil dat Tatum en Brown de bal passen. Maar ze willen de bal niet passen”, aldus Marcus Smart in november. Hij was niet tevreden met het spelbeeld van de Boston Celtics. En terecht. De eenmansaanvallen van All-Stars Tatum en Brown leverden vaak té weinig op. De Celtics vielen naar de tiende plaats in het Oosten met meer nederlagen dan zeges.

Daar kon nieuwe coach Ime Udoka niet tevreden mee zijn. Het is zijn eerste jaar als hoofdcoach na jaren als assistent van de legendarische Gregg Popovich bij de San Antonio Spurs. Het gevolg is logisch: Udoka wil het balletje, net zoals bij de Spurs, laten rondgaan. En dat lijkt eindelijk te lukken. “Het heeft wat tijd gekost”, zei Udoka daarover, “maar ik denk dat ze (Tatum en Brown) het eindelijk omarmen om ook spelmakers te zijn en iedereen te laten scoren. Het doet me plezier wanneer we zo spelen.”

Volledig scherm Ime Udoka © AP

Vorig seizoen gaven de Celtics nog het op zes na minste assists per wedstrijd in de NBA met 25. Tijdens hun winstreeks klommen ze naar de zevende plek in de assistlijsten.

“Defense wins championships”

Nog zo’n erfenis van Popovich die Udoka meekreeg is ‘defense’. De Celtics transformeerden zich de laatste weken in een defensieve grootmacht. In hun laatste 16 wedstrijden stonden ze gemiddeld 101 punten toe. Met uitschieters van 128 en 120 punten tegen de Indiana Pacers en Brooklyn Nets. Het maakt van de Celtics de beste verdedigers in de NBA de laatste weken.

Ze hebben er ook de middelen voor: Marcus Smart geeft altijd alles wat hij heeft, Jayson Tatum is een van de beste spelers ter wereld langs beide kanten van het parket, net zoals Jaylen Brown, Robert Williams III blockt het meeste schoten per wedstrijd in de NBA met 2,2 en nieuwkomer Derrick White is een ware kuitenbijter.

Die laatste lijkt alle puzzelstukjes in elkaar te doen vallen. White kwam net voor het sluiten van de transfermarkt - niet toevallig - over van de San Antonio Spurs. Hij is een speler die perfect past in het systeem van Udoka. White heeft de bal niet nodig, hoeft niet te scoren en speelt altijd harde ‘defense’. Gepokt en gemazeld in de leer van Popovich.

Volledig scherm Derrick White is niet onder de indruk van KD © AP

Het sterrenduo van Boston, Tatum-Brown, moet voor de punten zorgen. En doet dat ook. Zeker Jayson Tatum. Hij draagt de laatste weken de Celtics op zijn rug en scoort naar hartenlust met uitschieters tegen de Pelicans (38), Hawks (38), Grizzlies (37) en Nets (54).

Het blijft afwachten of de Celtics deze lijn kunnen doortrekken in de play-offs. Dat is nooit een garantie, maar de tekenen zijn hoopvol.

“Defense wins championships.”

En de Boston Celtics zijn op dit moment de beste verdedigende ploeg in de NBA.

Volledig scherm Kyrie Irving zit Jayson Tatum op de hielen © AFP

Volledig scherm Robert Williams III probeert Kevin Durant te blocken © AP