‘Het is voor Joshua Cheptegei nu een kwestie van titels te verzamelen en records nog scherper te stellen’

Zo gaat dat in het leven: je hebt naam gemaakt als coach in het triatlon en de atletiek, houdt wel van reizen en voor je het weet krijg je een voorstel van een sportmanagementskantoor om elitelopers uit Oeganda te trainen. Dat is, in een notendop, hoe Addy Ruiter uit Papendrecht vijf jaar terug bij Global Sports Communication een ruwe diamant in handen kreeg: Joshua Cheptegei. “Ik had hem in 2014 al zien lopen tijdens het WK voor junioren in Oregon,” vertelt Ruiter. “Joshua won de 10.000m, mijn atleet Bart van Nunen finishte als twaalfde. Ik stond naar de race te kijken en Joshua’s talent was al duidelijk zichtbaar. Maar om dan uit te groeien tot wat hij nu is, dat vraagt meer dan talent alleen, dat is ook een kwestie van juiste keuzes maken.”

Welke keuzes dan?

“Wel er zit een duidelijk verschil op de keuzes die Westerse of Afrikaanse atleten maken. Bij veel Afrikanen merk je dat de belangrijkste reden om te hardlopen van financiële aard is - ze kunnen hele families onderhouden als ze succesvol zijn. Bij blanke atleten is er zoveel meer afleiding in de Westerse wereld, ze kunnen veel zaken niet opgeven die nodig zijn, arbeid en rust zijn vaak niet in verhouding en dat maakt dat hun carrière niet altijd op het niveau van hun talent is. Wat je met Afrikanen veel hebt is dat ze door hun beperkte schoolse opleiding minder vaak de juiste keuzes maken. Bij Joshua ligt dat anders. Hij heeft het geluk dat zijn beide ouders onderwijzers zijn en hij is van jongsaf aan goed begeleid. Hij ging ook nog een jaar naar de universiteit voor zijn ouders hem hun zegen gaven en zegden: ‘Het is oké alleen je alleen voor het hardlopen gaat.’ Joshua is een intelligente atleet en hij legt de lat ook heel hoog.”

Wat is zijn status in Oeganda? Is dat zoals Eliud Kipchoge in Kenia, waar de pleinen vol stonden toen hij twee weken terug de marathon in Londen liep?

“Joshua ís een superster in zijn land maar het enthousiasme is er nog niet zo groot als voor Kipchoge in Kenia (lacht). Joshua kan rustig op straat rondlopen, maar niet in de hoofdstad Kampala wat dan houdt het niet op met selfies. Dat is best lastig en als we van a naar b gaan, dan doen we dat meestal met de auto, dan is hij meer op zijn gemak. Maar als we in zijn dorp met 14.000 inwoners zitten, dan vallen ze hem niet continu lastig, ook al is hij er wel bekend.”

Je traint hem al vijf jaar. Hoe gaat Chetegei nu met de roem om?

“Voor de buitenwereld lijkt hij nu misschien op korte tijd op te komen en valt hij op door de wereldrecords, maar dat is heel geleidelijk gegaan. In 2017 won hij al WK-zilver op de 10.000m, na Mo Farah. In 2018 waren er geen grote kampioenschappen, uitgezonderd de Commonwealth Games, waar hij het goud op de 5.000m en 10.000m haalde. In 2019 werd hij wereldkampioen cross en op het WK, elk jaar heeft gewoon een stap gezet. Natuurlijk omdat er niet veel sportevents zijn dit jaar krijgen zijn records veel publiciteit maar als je een grafiek uitzet, dan is dat gewoon een mooie lineaire lijn. En voorts is Joshua nog precies dezelfde jongen als vijf jaar geleden. Hij doet heel veel voor zijn gemeenschap, hij heeft sinds vorig jaar z’n eigen privé-school, waar hij in twee-drie jaar het niveau van het lesgeven wil optrekken. Bij zo’n zaken is hij heel erg betrokken. Joshua hoort bij de Sabiny-stam in Oeganda, een stam van 275.000 mensen, die op de flanken van de Mount Elgon leven. Joshua wil zijn stam helpen en dat is natuurlijk opletten, want dat kan werk en problemen geven, maar voorlopig heeft hij dat goed in de hand.”

Quote Het is een kwestie van titels te verzamelen en records nog scherper te stellen zodat die niet zomaar kunnen afgenomen worden door andere atleten Coach Addy Ruiter

Het gemiddelde maandloon in Oeganda is 150 euro terwijl Cheptegei nu fortuinen aan het verdienen is. Hoe gaat hij daarmee om?

“Daar is op geanticipeerd - er is bewaking rond zijn huis. In België is dat niet anders: wie rijk is, moet zichzelf beschermen. Hij verplaatst zich vooral met de auto, dan wordt hij minder aangeklampt. Ik woon er nu intussen ook al meer dan een jaar en ik word er ook mee geconfronteerd dat mensen om geld vragen als ze weten of denken dat je dat hebt - dat hoort een beetje bij de Afrikaanse cultuur.”

Cheptegei zei dat hij een legende wil worden. Wat moet jij daar volgens jou voor bereiken?

“Zoals hij zelf na zijn wereldrecord in Valencia zei: ‘Ik heb een fundament gelegd’. Kijk, volgens mij heb je er dan aantal olympische gouden medailles nodig. Het is een kwestie van titels te verzamelen en records nog scherper te stellen zodat die niet zomaar kunnen afgenomen worden door andere atleten. Je moet die records voor een langere periode in je bezit hebben en daarvoor moet je gezond en gemotiveerd blijven. Joshua heeft in elk geval het talent en de discipline om de beste ooit te worden en ik ben blij dat ik hem op die reis kan begeleiden.”

Na de Spelen van 2024 wil hij overstappen naar de marathon. Kan hij op die afstand ook alles aan flarden lopen, denk je?

“Hij heeft in elk geval talent voor de langere afstanden. Hij is wel succesvol op de weg, de cross en de piste, maar volgens mij komt hij het beste tot zijn recht op de weg. Als er één atleet de komende jaren onder de twee uur kan duiken, zonder artificiële hulpmiddelen, dan is het Joshua.”

Volgens Gebrselassie zal hij ook onder de 26 duiken op de 10.000m. Akkoord?

“Ja, misschien zelfs volgend jaar al. Want zoals het er nu naar uitziet, gaan er door de pandemie nog competities afgelast worden en moeten we opnieuw zelf evenementen inrichten.”

Je bedoelt dat het goede omstandigheden zijn om wereldrecords te lopen omdat er geen kampioenschappen op de kalender staan?

“Klopt. Vorig jaar was er een WK en dan trainen we net wat anders - dan gaat het alleen om dat goud. Een wereldrecord lopen, is een kwestie van zo gelijkmatig mogelijk rondjes te lopen. Wat mensen is vergeten, is dat Joshua in de aanloop van de Diamond League van Monaco (waar Cheptegei het wereldrecord op de 5.000m brak, red.) dertien weken zonder onderbreking kon trainen. Hij zat niet met andere competities of sponsorverplichtingen, daar had hij helemaal geen last van. Toen de wereld in lockdown ging, hebben we het management gevraagd om een 5.000m en 10.000 te organiseren.”

Het WK in Polen is meteen zijn debuut op de halve marathon. Is het wereldrecord haalbaar?

“Zijn we hélémaal niet mee bezig. Op een WK gaat het om de medailles. Het is ook geen snel parcours. Op de kaart lijkt het vlak maar op 600 à 700m langs de kust na, gaat het continu licht omhoog en omlaag. Er zijn ook teveel bochten en er staat teveel wind. Bovendien kende Joshua geen optimale voorbereiding voor de halve marathon omdat we ons focusten om de 5.000m en 10.000m. Initieel lag het WK in maart en toén zou niemand in staat zijn geweest hem te verslaan. Nu kon hij zich maar aan 98 procent voorbereiden en zijn z’n winstkansen ook afhankelijk van de sterkte van de concurrentie.”

Quote Voor atleten zoals Joshua is het soms wel jammer om te horen: ‘Hij loopt zo snel vanwege zijn schoenen’ Coach Addy Ruiter

Cheptegei is magische grenzen aan het slopen. Had hij dat ook zonder de nieuwe Nike-schoenen gekund?

“Luister, op de weg genereren die schoenen beduidend meer snelheid, dan heb je echt profijt van die schoenen. Het voordeel van de Dragonfly op de piste is niet zo groot, hij geeft veel minder steun aan Joshua. Ze lopen wel zachter dan de meesten, zodat de impact op de benen minder groot is en je langer je tempo kan vasthouden. Ze helpen dus maar ik ben ervan overtuigd dat Joshua met traditionele spikes ook de wereldrecords op de 5.000m en 10.000m kon breken. Voor atleten zoals Joshua is het soms wel jammer om te horen: ‘Hij loopt zo snel vanwege zijn schoenen’, maar het ligt niet alleen daaraan. Joshua traint hard en goed; leeft en eet gedisciplineerd.”

Als een asceet?

“Neen, hij is geen Eliud Kipchoge (lacht). Joshua is een jongen met veel energie die ook graag z’n hersenen gebruikt. Na de ochtendtraining rust hij goed, dan gaat hij zo’n anderhalf à twee uur slapen, maar je zou hem heel ongelukkig maken als je hem in de namiddag zou verplichten om dan heel de dag op z’n bed te liggen. Hij heeft andere belangen. Hij runt die school, heeft gronden die hij moet managen en wat veel mensen niet weten: Joshua heeft een zoon van twee jaar en een dochter van één. Hij is een familieman en hoewel hij altijd in het kamp slaapt, gaat hij ook graag naar huis om met z’n gezin te eten.”

Er is geen ontkomen aan: als er records en scherpe tijden worden gelopen, neemt de argwaan toe, zeker omdat veel Afrikaanse afstandslopers op doping betrapt worden. Is dat een thema bij jullie en hoe gaat Cheptegei daarmee om?

“We zijn daarmee bezig. Joshua wordt veel getest - vanochtend om kwart voor zeven stonden de dopingcontroleurs aan al de deur te kloppen. Wij houden elk jaar ook enkele meetings, waarop we onze atleten uitvoerig informeren en instrueren. We geven voorbeelden om hen duidelijk te maken: begin er niet aan want vroeg of laat loop je tegen de lamp. En Oeganda heeft ook nog niet de loopcultuur van Kenia of Ethiopië, ik heb niet de indruk dat er al dokters of apothekers bezig naar hier komen om producten te verkopen. Dat kan veranderen natuurlijk nu er zo’n boost is in Oeganda...”

“Joshua trekt zich niet veel van die commentaren aan. Hij was alleen gekrenkt na het WK cross in eigen land in 2017. Heb je die beelden gezien? (Cheptegei leidde tot de slotronde, maar begon dan helemaal te zwalpen en finishte pas als 30ste, red.) Ze schreven dat hij geen energie meer had terwijl hij gewoon de pech had om last te krijgen van hittestuwing. Zijn lichaamstemperatuur werd te hoog. Ik was er niet bij en niemand wees hem erop dat hij water over zijn hoofd kon gieten om af te koelen of zo. Joshua was nog jong en enthousiast, ik denk niet dat hem nu nog zou overkomen. Het pijnlijke was dat de president er op dat WK bij was. In de pers in Oeganda is Joshua toen belachelijk gemaakt. Hij sprak er de media later op aan: ‘Bedankt want jullie motiveerden me om te worden tot wie ik nu ben.’ Hij herhaalde dat nog eens tijdens een interview met een tv-zender: ‘Wie me toen belachelijk maakte, moet nu niet staan te juichen.’ Daar is Joshua heel principieel in. Het was een harde les maar eentje die hem wel heeft gevormd.”

