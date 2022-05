“Het is die tijd van de maand”: topgolfster zet journalist live op tv met de mond vol tanden

Ko nam afgelopen weekend deel aan het Palos Verdes Championship in California. Middenin haar finaleronde vroeg ze medische bijstand van haar fysiotherapeut, die de rug en de heupen van de topgolfster even onder handen kwam nemen. Jerry Foltz, zelf ex-golfer en nu golfcommentator op NBC Sports, wilde weten of dat probleem haar verder parten zou spelen tijdens haar eindstrijd, waarop Ko zomaar riposteerde: “Ik hoop van niet. Het is die tijd van de maand. Andere vrouwen die aan het kijken zijn, zullen precies weten waar ik het over heb”, lachte ze. “’t Gebeurt wel vaker dat mijn rug dan volledig vast komt te zitten. Het is niet de eerste keer dat Chris (haar fysio, red.) me zo ziet, maar na zijn tussenkomst was het al heel wat beter. Daar heb je jouw antwoord.”