Het gevecht om de zesde en tiende plaats in de NBA: zowat alle ploegen nog in de running voor een play-offplek

En dat is meteen ook waarom Luka Doncic, wiens Dallas Mavericks op de zevende plaats in het Westen staan, geen voorstander is van het concept: “I don’t understand the idea of a play-in. You play 72 games to get into the playoffs, then maybe you lose two in a row and you’re out of the playoffs. So I don’t see the point of that.” De Sloveense sterspeler voegde daar nog aan toe dat hun doel de zesde plaats is, de allerlaatste die 100% zeker is van zijn play-offplek.