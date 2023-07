Het EK als wissel van de wacht bij Red Lions, geen Tom Boon: “Even nagedacht over stoppen”

Dé uitdaging voor de Red Lions: in Parijs 2024 de olympische titel verdedigen. Maar eerst plaatsen. Een EK-titel in augustus zou verdere kwalificatiestress besparen. Op dat EK tekent zich de wissel van de wacht af: geen Tom Boon, wel bonken drie jonkies op de deur. Wie zijn het ‘bluffertje’, de sterke gesel en de voetbalzoon die een olympisch ticket moeten helpen halen?

De selectieknoop doorhakken voor een groot kampioenschap en afvallers de boodschap meedelen is niet wat een bondscoach het liefste doet. Voor dit EK is bondscoach Michel van den Heuvel onverbiddelijk voor Tom Boon (33). Naast andere niet-geselecteerden als Tanguy Cosyns en Sébastien Dockier springt zijn naam het meest in het oog. Boon is een jarenlang boegbeeld van het Belgische hockey en de nationale ploeg.

Sinds 2009 hoort hij onafgebroken bij de kern van grote toernooien: dat hij nu naast de boot valt zal dus zwaar aankomen. Een tweede grote domper bij de Red Lions na zijn wat bittere ervaring bij de Spelen in Tokio. Boon raakte toen kort voor de start geblesseerd, waardoor reserve Thomas Briels zich heropgevist zag en nog een hoofdrol zou spelen in het goud. Boon zelf raakte wel nog fit tijdens het olympische toernooi en lukte nog een cruciale goal in de kwartfinale tegen Spanje, maar viel voor de finale uit de kern. Hij mocht zo niet de vreugde-emoties op het podium delen na het winnen van het goud.

Van den Heuvel geeft zelf toe hoe lastig de beslissing was: “Want Tom kan iets wat anderen niet kunnen. Zijn scorend vermogen is echt uniek. Logisch dat hij nu uit zijn lood geslagen is. Hij zal tijd nodig hebben om dat te verwerken.” Van den Heuvel schrijft Boon evenmin af voor de Spelen van Parijs: “De deur is totaal niet dicht. Ik zou het graag willen om elkaar in Parijs te zien. Dat betekent wel dat hij in zijn beste vorm moet zijn om dat te kunnen etaleren. Dan hoop ik en verwacht ik dat Tom zal antwoorden.”

Zijn niet-selectie heeft meerdere gronden. Zo kon Boon pech door een gebroken hand wat minder wedstrijdritme opdoen. Maar Van den Heuvel wil ook toptalenten de kans geven om zich bij de Red Lions op grote toernooien te manifesteren. Die integratie van vers topbloed hoort bij de wissel van de wacht na het goud in Tokio. Zo debuteren middenvelder Arno Van Dessel en aanvallers Nelson Onana en William Ghislain wel in de selectie voor het EK. “Ze hebben dit seizoen In de Pro League (landenhockeycompetitie, red) laten zien dat ze veel energie in het team brengen en zijn klaar om op dit grote platform te acteren”, meent Van den Heuvel.

Om de youngsters even voor te stellen: de 20-jarige Van Dessel van Herakles uit Lier veroverde vorig jaar zijn eerste caps bij de Red Lions en won toen de Gouden Stick als Rising Star van de Belgische ION Hockey League. Voor zijn leeftijd heeft hij al een enorm strategisch inzicht en maakt hij een mature indruk. “Het is een prachtig ‘manneke,’”, zegt Van den Heuvel. “Ook wat brutaal, hij heeft iets - met alle respect - Nederlands. Hij is een ‘bluffertje’ met zijn attitude en kwaliteiten. Hij leest het spel fantastisch en heeft links en rechts een ongelooflijke versnelling. Op dit EK kan hij een volgende stap zetten.”

Onana is een 23-jarige sterke beer die aan de slag is bij Braxgata in. Hij combineert een grote postuur van bijna twee meter met snelheid en kracht waardoor hij een echte gesel is voor verdedigingen. Als kind van een Belgische moeder en een Kameroense vader geeft hij de Red Lions een multicultureel tintje. William Ghislain (24) is de zoon van voetballer Patrick Ghislain, ex-verdediger in de hoogste klasse met circa 250 wedstrijden op zijn teller bij onder meer STVV en Ekeren. De spits van Waterloo Ducks zorgt voor een frisse noot in de aanval en liet zich de vorige maanden ambitieus uit: “Ik wil naar het EK en meedoen aan de Spelen van Parijs.”

Afwachten nog of de jongeren hun kans op het EK helemaal zullen grijpen. Het doel van de Red Lions laat weinig ruimte voor fouten toe: alleen de winnaar van het EK plaatst zich nu rechtstreeks voor de Spelen in Parijs 2024. In vorige edities volstond een podiumplek op het EK, de lat ligt nu dus hoger. Zoniet volgt in januari de stress van het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje of Pakistan.

Tom Boon: “Even nagedacht over stoppen…” Tom Boon reageerde aan onze redactie dat hij verrast was over de niet-selectie: “Ik had het niet zien aankomen. Ik geef toe dat ik niet mijn beste hockey aan het spelen of zo, maar mijn vorm na de vakantie was wel goed en andere spelers zegden dat ik me geen zorgen moest maken over de selectie. Als ervaren speler had ik liever eerst van de coach gehoord wat niet goed of minder goed was. Dan kon ik op die punten werken. Maar hij zei ook dat hij de jeugd een kans wou geven. Twee jonge spelers hebben goed gepresteerd de laatste maanden. Daar ging ik mee akkoord.” Na vijftien jaar inzet voor de nationale ploeg zonder een groot kampioenschap te missen, zal Boon zich nu wel beraden over zijn toekomst. “Ik besef dat niemand onvervangbaar is. Maar ik trek de deur nog niet dicht. Ik ga nu geen beslissing nemen. De beslissing is nog heel fris en ik heb meer tijd nodig om met een aantal mensen te kunnen praten, met de bond, met de coach en de staf. Ik heb wel al even gedacht aan stoppen… Ik ben een vader, train hard en doe veel opofferingen. Als je dan hoort dat ik niet meemag. Maar ik ga nu eerst even alles wat opzij zetten en tijd investeren in mijn gezin. Nadien zie ik hoeveel ik het hockey mis en of ik eenmaal terug volledig ben opgeladen om door te gaan.” Volledig scherm BELGA PHOTO DIRK WAEM © BELGA

De volledige selectie:

Keepers (2): Vincent Vanasch, Loic Van Doren

Verdedigers (6): Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Alexander Hendrickx, Loick Luypaert, Emmanuel Stockbroeckx, Arthur Van Doren

Middenvelders (5): Félix Denayer, John-John Dohmen, Antoine Kina, Arno Van Dessel, Victor Wegnez

Aanvallers (5): Cédric Charlier, Nicolas de Kerpel, Nelson Onana, Florent van Aubel, William Ghislain

