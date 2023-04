“Het blijft historisch, maar nu is het vooral balen”: Roeselare moet meerdere erkennen in Modena, dat CEV Cup binnenhaalt na golden set

Roeselare-coach Steven Vanmedegael: “Modena verdient het”

“Het was close, maar we waren niet goed genoeg vandaag”, was Roeselare-coach Steven Vanmedegael eerlijk bij Sporza. “Zij verdienen het. Onze receptie was niet goed genoeg. Daar maakten ze het verschil. In die eerste set waren we er dicht bij. Maar in dit soort wedstrijden moet je echt top zijn. We waren goed in de aanval, maar receptioneel kwamen we te veel in de problemen. Als je in dit soort wedstrijden kans wil maken, moet je in elk opzicht top zijn. Of ik trots ben? Dat zal later moeten komen. Ik baal op dit moment. Deze nederlaag zal een zware dobber zijn richting de rest van het seizoen. Nu gaat onze volle focus naar het kampioenschap, waar we de titel nog kunnen pakken.”