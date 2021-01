Het beste van het WK darts: mentale oorlogjes, een sappige anekdote over een afgebrand restaurant en ‘choken’ op cruciale momenten

WK DartsHet WK darts kende gisteren z’n apotheose, met de zege van de Welshman Gerwyn Price. ‘t Was het sluitstuk van een spectaculair toernooi: de hoogtepunten volgen elkaar in sneltempo op. De eerste ‘nine darter’ op een WK in vijf jaar, aparte anekdotes of bizarre walk-ons: het passeerde allemaal de revue. Een oplijsting van momenten die bij zullen blijven.

De strafste match: Chisnall veegt de vloer aan met ‘Mighty Mike’

Michael van Gerwen kreeg een ongekend pak slaag van Dave Chisnall in de kwartfinale. ‘Mighty Mike’ ging met liefst 5-0 onderuit tegen een werkelijk sublieme Chisnall, die gemiddeld 107,34 gooide en boven zichzelf uit steeg. Chisnall verkeerde op dit toernooi in de vorm van zijn leven en schakelde in de achtste finale ook op indrukwekkende wijze onze landgenoot Dimitri Van den Bergh uit. Maar het toernooi winnen zat er niet in. Chisnall ging in de halve finale onderuit tegen Gary Anderson.

Van Hoorick met sappige anekdote over brand op Dominicaanse Republiek: “Hele fles Brugal (rum, nvdr.) in de pan”

Tijdens het WK kon u op VTM4 onder meer luisteren naar het co-commentaar van Erik Van Hoorick. Tijdens de halve finale tussen Gary Anderson en Dave Chisnall pakte Van Hoorick uit met een wel heel sappige anekdote over een afgebrand restaurant op de Dominicaanse Republiek.

Wade zorgt voor sensatie met ‘nine darter’

De perfecte leg gooien, en dat ook nog eens op het grootste podium van de dartsport: James Wade deed het. Het was al sinds 2016 (met toen Gary Anderson) dat daar nog eens iemand in slaagde op het WK. James Wade kreeg het tijdens deze editie voor elkaar, maar veel had hij er niet aan. Na een voortvarende start van zijn derderondepartij tegen Stephen Bunting, raakte James Wade het bij een 2-0-voorsprong in sets helemaal kwijt.

‘Dancing Dimi’ doet zijn bijnaam eer aan, ondanks knieblessure

‘Onze’ Dimitri Van den Bergh speelde dit WK met een stevige brace rond z'n rechterknie. Maar dat weerhield er hem niet van om z’n danspasjes te etaleren. Minder fluks dan anders - uiteraard - maar toch. In de achtste finale was de 26-jarige Belg uiteindelijk uitgedanst, maar hij is wel voor het eerst geselecteerd voor de Premier League Darts.

Caller gaat even de mist in en brult onterecht “180"

‘One Hundred and Eighty!’ U kent het wel. De score die de caller schreeuwt als een speler driemaal in de triple 20 gooit. De mannen aan het bord tellen pijlsnel, maar soms ook verkeerd, zo bleek. Simon Whitlock mikte tijdens zijn derderondepartij twee keer in de triple 20 en één maal in de triple 1, al scheelde een ‘180' inderdaad niet veel. Paul Hinks, de man met de microfoon, had zich dan ook miskeken en riep om een perfecte ‘180'. Whitlock wees de man fijntjes maar eerlijk op de misser. Geen 180, wel een 123. Een tafereel dat, mocht er publiek aanwezig geweest zijn, zeker wat leedvermaak had opgeleverd.

De aparte walk-on van Nederlander Dirk van Duijvenbode

Geen publiek in de zaal, dus verloren de befaamde walk-ons wat aan magie. Maar de Nederlander Dirk van Duijvenbode, die de kwartfinales bereikte, deed toch zijn best om er iets van te maken. Terwijl hij stevige beats door de speakers liet knallen, stapte hij met een aubergine in de handen richting het bord. Een verwijzing naar zijn bijnaam ‘Aubergenius’. Of beter: zijn toekomstige bijnaam, bedacht door een Engelse dartscommentator. Officieel is de bijnaam van Van Duijvenbode nog ‘Titan’. Die zal verdwijnen, maar pas op termijn.

“Ik denk ergens volgend jaar”, zei Van Duijvenbode daar zelf over. “Ik zou het meteen kunnen doen, maar ik vind dat ik dat niet kan maken tegenover mensen die net een shirtje van mij hebben gekocht met Titan achterop. Voor mezelf is het niet zo belangrijk, het is alleen een commercieel dingetje. En dan vind ik het belangrijk dat ik mensen niet voor het hoofd stoot.”

Regelrechte thriller: Pool heeft negen (!) matchdarts nodig in slot vol missers

Krzysztof Ratajski was de eerste kwartfinalist op het WK Darts. De Pool haalde het in zijn achtste finale van de Duitser Gabriel Clemens met 4-3, al werd het naar het einde toe een regelrechte thriller waarbij geen van beide spelers de zenuwen nog de baas leek te kunnen. ‘Choken’ op een cruciaal moment, heet dat dan.

Anderson niet te spreken over over gedrag van tegenstrever: “Eén grote grap”

Gary Anderson schopte het tot in de finale, die hij dus verloor tegen Gerwyn Price. De Schot kende een solide toernooi, maar eind december liet hij wel eens flink zijn ongenoegen blijken. De tweevoudig wereldkampioen spuwde zijn gal over de manier van spelen van opponent Mensur Suljovic. Hij kon het getalm van de 48-jarige Oostenrijker maar weinig smaken. “Op deze manier hoeft het voor mij niet meer. Dan ga ik wel golfen. Dit was één grote grap. Echt verschrikkelijk. Iedereen vraagt mij waarom ik de laatste tijd minder plezier beleef aan het darts. Wel. Dit is dus een van de redenen” Darts: ook een potje mentale oorlogsvoering.

Co-commentator Clarys krijgt lof: “Ik reken niet, ik weet het gewoon”

De kijkers op VTM4 ontdekten ook de wiskundeknobbel van co-commentator Erik Clarys. ‘The Sheriff’ was ooit de beste darter van ons land en becijferde de voorbije dagen vliegensvlug mogelijke combinaties. “Eigenlijk reken ik niet, ik weet het gewoon”, zei hij er zelf over in een uitgebreid interview. “Het is een klein beetje vergelijkbaar met een rekenmachine. Je typt twee getallen in en het rekenmachine brengt automatisch de uitkomst. Dat is bij mij ook zo. Al moet ik zeggen dat ik altijd heel goed ben geweest in hoofdrekenen.”

Peter Wright stapt het podium op als ‘The Grinch’

Peter Wright begon als titelverdediger aan het toernooi, maar de Engelsman verloor al in de derde ronde van de Duitser Gabriel Clemens. Toch zorgde Wright voor één van de opvallendste momenten, door als filmfiguur ‘The Grinch' op het podium te stappen. Sjaal en harige ‘klauwen' incluis.

Straffe kijkcijfers brengen Van den Bergh even van zijn melk

Heel veel mensen vonden hun weg naar VTM4 voor het WK darts. Vooral tijdens de wedstrijden van Dimitri Van den Bergh zaten héél wat landgenoten aan hun televisie gekluisterd. Op het piekmoment zagen bijvoorbeeld 212.000 mensen onze landgenoot bezig tegen Paul Lim. Wat later waren er dat zelfs 430.000 voor de match tegen Dave Chisnall. Enorme cijfers, zo vond ook Van den Bergh zelf.

“Dat is niet normaal”, zei hij na de match tegen Lim. “Dat is gigantisch veel. Daar krijg ik kippenvel van. Ik ben overdonderd. Het belangrijkste is aan het gebeuren, hé. Jarenlang heb ik ervan gedroomd dat darts in België te bekijken was. Ik heb altijd gehoopt om dat mee te kunnen creëren. Uiteindelijk lukt het Kim (Huybrechts, red.) en mij nu. Daar ben ik blij mee. Ik hoop dat we via deze weg andere Belgische darters kunnen helpen.”

Price klaart de klus met 12de matchdart

En het laatste woord is uiteraard voor de wereldkampioen zelf. Gerwyn Price pakte gisteravond zijn allereerste wereldtitel na een zeer goeie prestatie, al sloeg de stress finaal wel even toe. Er waren wat missers, maar bij matchdart nummer twaalf was het uiteindelijk toch raak. De schreeuw die volgde was een mix van ongeloof, ontlading en opluchting.

