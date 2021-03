Het aangrijpende levensverhaal van zilveren Isaac Kimeli en moeder Jackline: “Soms vraag ik me af of het wel écht is, na alles wat we moesten doorstaan”

Atletiek Ex-atlete Olivia Borlée verwelkomt dochtertje Olga

5 maart Olivia Borlée, die in 2008 olympisch goud won met de 4x100m aflossingsploeg in Peking, is mama geworden van een dochtertje Olga. Dat bevestigt Jacques Borlée, die voor de vijfde keer opa wordt, op Facebook.