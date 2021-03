Het aangrijpende levensverhaal van zilveren Isaac Kimeli en moeder Jackline: “Als ik nu in Kenia ben, dan mis ik België”

Zondag, even voor zes uur ‘s avonds. Jackline Kimeli (46) weet in haar woning in Halle niet meer waar ze het hèèft. Haar zoon Isaac werd zonet vice-Europees kampioen op de 3.000m. In al haar geestdrift maaide ze tijdens de finale alles tegen de grond. Ze schatert als ze eraan terugdenkt. “Ik ben van nature uit al nerveus maar wanneer Isaac loopt, dan ben ik niet te houden. Als je me dan bezig zou zien...(lacht). Ik verga van de zenuwen. Ik moet dan echt een Xanax of zo nemen, om te kalmeren. En huilen, hé. Ik weet zelf niet waar dat vandaan komt, maar ik raak helemaal overmand door emoties. Ik was zo ontroerd. Ik kon niet geloven dat het míjn zoon was.”