“‘He’s a cheat’. Als hij zo wil winnen, goed voor hem”: kemphanen Huybrechts en Price krijgen het aan de stok, landgenoot verwijdert tweets na kritiek

Hij, dat is tegenstander Price. De Welshman en Huybrechts kregen het tijdens de partij aan de stok op het podium. Wat was daar aan de hand? “Hij schreeuwt gewoon constant", aldus onze landgenoot. “Bij alles wat-ie doet. Zelfs naast me, op het moment dat ik me klaar maakte voor mijn worp. Maar goed, dat is nu eenmaal wat hij doet. Het is iemand die vervelend is op het podium. Als hij zo wil winnen, is dat goed voor hem. Zoals de Engelsen zeggen: ‘He’s a cheat’, hij is een valsspeler. Maar hij doet het graag. Of het lastig is om dan de focus te bewaren? Heel lastig. Ik vind het niet erg als iemand roept of juicht, maar niet naast me. En dat is wat hij deed.”