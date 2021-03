Herboren Raymond van Barneveld staat voor eerste major sinds comeback: “Chapeau hoe hij uit die put is geraakt”

Atletiek Waarom de nieuwe spikes van Nike voor controver­se zorgen op EK indoor

4 maart Eerst was er de Nike Vaporfly op de lange afstanden, nu is er de Nike Air Zoom Victory die op de middellange afstanden voor controverse zorgt. Het is een thema dat leeft onder de atleten op het EK indoor in Torun. “Zonder die nieuwe spikes had ik anderen naar huis gelopen,” zegt 3.000m-loper Isaac Kimeli.