Heidi Rakels gaat concurrentie aan met Jean-Michel Saive om voorzitter BOIC te worden

“Met plezier deel ik mee dat Judo Belgium me heeft voorgedragen als kandidaat voor de functie van BOIC-voorzitter”, verklaart Rakels op haar website. “Ik hoop met mijn ervaring in verschillende domeinen de olympische en paralympische sport in België te helpen groeien en floreren samen met de atleten, begeleiders, federaties en het BOIC. Het zou een grote eer zijn om als eerste vrouw en eerste olympisch gemedailleerde deze taak op mij te nemen.”

Rakels nam als judoka twee keer deel aan de Olympische Spelen. In 1992 behaalde ze in Barcelona brons in de categorie tot 66kg. In 2000 werd ze in Sydney vijfde in de klasse tot 78kg. Verder behaalde ze ook medailles op EK’s (zilver in 1992, brons in 1999 en zilver in 2001).