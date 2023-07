Heibel met zwemtoppers leidt tot vertrek hoofdcoach Fred Vergnoux na WK, ook Vlaamse zwemfederatie onder vuur: “Tijd om schoon schip te maken”

“Geliqui­deerd door Meesseman en Linskens”: Spaanse media likken de wonden na ‘gruwelijk en wreed zilver’

Voor een keertje beet Spanje in het zand. Voor de vijfde keer in de laatste zes EK-finales leek ‘La Seleccíon’ op weg naar goud, tot daar plots de vechtende Belgian Cats in het vierde kwart waren. “Het wreedste zilver. Spanje bezweek onder de grootsheid van MVP Emma Meesseman”, schrijft AS.