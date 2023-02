Heel volleybalteam van schoolploeg bedolven onder puin in Turkije: al minstens 16 doden

Hatayspor, club van Atsu, trekt zich terug uit competitie

Wie ook nog steeds vermist is, is de Ghanese voetballer Christian Atsu. Inmiddels heeft zijn ploeg Hatayspor zich teruggetrokken uit de Süper Lig, de hoogste klasse van het Turkse voetbal. De club komt uit de provincie Hatay, die zwaar getroffen is door de aardbevingen. Atsu zou nog steeds onder het puin liggen, net als de technisch directeur van de club. “Hatayspor heeft ons gemeld dat ze dit seizoen geen wedstrijden meer zullen spelen”, meldde Ali Koc van de verenigde profclubs van Turkije in aanwezigheid van Mehmet Buyukeksi, de voorzitter van de Turkse voetbalbond TFF. Ook Gaziantep FK, uit de gelijknamige provincie die dicht bij het epicentrum ligt, trekt zich mogelijk terug. Beide clubs houden hun recht op een terugkeer in de Süper Lig. De hervatting van de competitie is inmiddels verschoven naar 3 maart.