“Heb ze toch weer allemaal de mond gesnoerd”: geprikkelde Van Gerwen schrijft geschiedenis met zevende Premier League-titel

Geschiedenis in de O2 Arena. Michael van Gerwen heeft voor de zevende keer de Premier League gewonnen. Daarmee is hij nu alleen recordhouder. De Nederlander versloeg Gerwyn Price (11-5) in de finale, mede dankzij een 170-finish. “Ik speelde zo sluw als een vos.”

KIJK. De laatste leg van Van Gerwen

De Premier League darts kende zijn ontknoping met de play-offs. Gerwyn Price en Michael Smith speelden de grote finale in de O2 Arena in Londen. Price zette Clayton in zijn halve finale met 10-2 opzij. Van Gerwen vloerde dan weer Smith (10-8), die het publiek aanmaande om de Nederlander niet uit te fluiten. Mooi moment.

Price was vooraf voor velen dé topfavoriet om de trofee te pakken. Maar Van Gerwen wilde aantonen dat hij nog altijd de beste darter van de wereld is. Dat deed hij onder meer met een heerlijke 170-finish, ook wel ‘The Big Fish’ genoemd. Price had geen antwoord in huis en keek zowaar tegen een 7-2-achterstand aan.

Van Gerwen gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en haalde het met 11-5, goed voor zijn zevende Premier League-titel. Een absoluut record. De legendarische Phil Taylor won in zijn carrière zes keer het prestigieuze dartsevent. Nog meegeven: Van Gerwen strijkt dankzij zijn overwinning liefst 312.000 euro op.

KIJK. Van Gerwen: “Ik was zo sluw als een vos”

“Ik heb het weer geflikt vandaag”, zei de winnaar bij Rudy Lanssens in Londen. “Ik greep mijn tegenstanders meteen naar de keel. Je moet klaar zijn om ze direct pijn te doen. Ik was zo sluw als een vos. Ik deed wat ik moest doen op de juiste momenten. Ik gooide zó’n gemiddeldes, ja, dit geeft een goed gevoel. Ik was ook wel een beetje getergd. Mensen hebben altijd een mening. Maar ik ben de juiste man om die allemaal de mond te snoeren.” Zeven keer dus won ‘MvG’ nu de Premier League. “Maar dat is niet genoeg. (knipoog) Volgend jaar de achtste.”

Volledig scherm Michael Smith, Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Jonny Clayton aan de O2 Arena in Londen. © PDC