“Heb jij het publiek soms geld gegeven?”: hoe man in vorm Gerwyn Price zijn imago een serieuze boost gaf

Waarom wordt Gerwyn Price zo gehaat in de dartswereld? Daarvoor moeten we terug naar 2018. Vijf jaar geleden versloeg de Welshman publiekslieveling Gary Anderson tijdens de finale van de Grand Slam of Darts. Voormalig rugbyspeler en buitenwipper Price stelde zich in die wedstrijd erg provocatief op (constant gieren en brullen) en dat konden veel dartsliefhebbers niet smaken.

Doorheen de jaren werd het water tussen de erg fanatieke en theatrale Price en het brede publiek alleen maar dieper. Op het afgelopen WK volgde een (anti-)climax. Price zette prompt een koptelefoon op om zich af te sluiten van de fans. Nadien dreigde hij ermee om voortaan weg te blijven van het wereldkampioenschap.

KIJK. Price met koptelefoon tegen Clemens

En nu, amper drie maanden later, is de situatie plots helemaal anders. Het boegeroep maakt stilaan plaats voor applaus en gejuich. Hoe komt dat? Dartsanalist Erik Clarys legt uit: “Er zijn verschillende factoren. Vroeger daagde hij iedereen uit en schreeuwde hij de hele tijd. Dat is niet meer het geval. Hij brult nu enkel tijdens een cruciale fase in de wedstrijd. Op de juiste momenten. En dat apprecieert het publiek. Dit is een heel andere Gerwyn Price dan pakweg anderhalf jaar geleden.”

“Misschien heeft hij met die koptelefoon ook wel een statement gemaakt. De mensen hun ogen zijn opengegaan. Zo kon het niet langer”, aldus Clarys. “Daarnaast is er ook gewoon waardering voor zijn niveau. Niemand gooit momenteel zo constant als Price. Zelfs Michael van Gerwen niet. Price steekt er tegenwoordig bovenuit.”

Marketingcampagne

En dan zijn er nog de aangepaste shirts. Price speelt tijdens de Premier League telkens in een ander tenue, in de kleuren van de locatie. Mocht er bijvoorbeeld een manche in België plaatsvinden, zou Price dus deels in het zwart, geel en rood te zien zijn. “Zo bespeelt hij de fans”, weet Clarys. “Hij doet een geste richting het publiek en de toeschouwers vinden dat leuk. Volgende week wordt de twaalfde Premier League-manche in Ahoy (Rotterdam, red.) afgewerkt. Ik ben er zeker van dat hij de kleur oranje zal dragen. De marketingcampagne pakt enorm goed uit. Het helpt zijn imago.”

Volledig scherm © Photo News

De populariteit van Price werd ook opgemerkt door Michael van Gerwen, nadat de Nederland begin deze maand de finale van het EuroTour-toernooi in het Duitse Riesa tegen ‘The Iceman’ verloor. “Heb jij de toeschouwers soms geld gegeven?”, lachte Van Gerwen tijdens de prijsuitreiking (zie video bovenaan dit artikel). “Normaal hoor ik enkel boegeroep richting jou, maar het ziet ernaar uit dat je de steun van het publiek hebt gewonnen. Knap gedaan.” Voor Price, die al grappend zei dat hij zich door alle steun “half Duits” voelde, was het zijn tweede European Tour-titel op rij. Ook won hij twee van de afgelopen vier Premier League-manches.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Price is dé man in vorm. En zijn imago lijkt (definitief?) aan de betere hand te zijn. “Ik kan de afgelopen maanden op geweldige steun rekenen. Dat is terug te zien in de resultaten”, aldus ‘The Iceman’. Ook in ons land nemen ze het op voor Price. Zo werd er in aanloop naar het toernooi in Wieze een Facebook-groepje opgericht, met de boodschap om de Welshman niét uit te jouwen. Al was het op dat moment nog niet geweten dat Price opnieuw niet zou deelnemen aan de Belgian Darts Open. Zonde voor de Belgische dartsliefhebber.

Glutenvrij dieet

Price is, zoals Clarys aangaf, de beste darter van het moment. Door de steun van het publiek, maar volgens Price ook dankzij een glutenvrij dieet. Daardoor voelt hij zich naar eigen zeggen uitstekend. “Ik denk niet dat dat glutenvrij dieet een invloed heeft op zijn prestaties. Maar als hij er zelf in gelooft, dan kan dat wel een positief effect hebben”, stelt Clarys. “Het geloof is heel belangrijk in darts. Alles moet kloppen, ook op mentaal vlak. Dat is bij Price nu het geval.”

Maar wat als er binnenkort mindere resultaten volgen? “Darts is een sport van ups en downs. Het is nu wachten op een terugval van Price. Die zal er sowieso komen. Ik ben benieuwd wat hij dan zal doen. Opnieuw meer brullen om zijn tegenstanders te beïnvloeden? En wat doet het publiek dan? Dat valt nog allemaal af te wachten...”

Volledig scherm © Photo News

Programma donderdagavond Kwartfinales in Brighton: Dimitri Van den Bergh - Michael van Gerwen

Chris Dobey - Gerwyn Price

Peter Wright - Nathan Aspinall

Jonny Clayton - Michael Smith

Huidige stand Premier League: 1. Michael van Gerwen: 27 punten

2. Gerwyn Price: 22 punten

3. Jonny Clayton: 17 punten

4. Michael Smith: 15 punten

5. Nathan Aspinall: 15 punten

6. Chris Dobey: 10 punten

7. Dimitri Van den Bergh: 9 punten

8. Peter Wright: 5 punten

KIJK. Price krijgt steun van thuispubliek