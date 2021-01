HBO-docu ‘Tiger’ dreigt oude wonden open te rijten bij Woods, met de bekendste van zijn naar verluidt 121 minnaressen die spreekt

Het verhaal is inmiddels genoegzaam bekend. Als een komeet schoot de carrière van Tiger Woods de lucht in. Op zijn 21ste de jongste Masters-winnaar aller tijden, de eerste sporter die de kaap van het miljard dollar aan verdiensten overschreed. Tot zijn huwelijksbreuk met het Zweedse model Elin Nordegren (41) in 2009. Plots is de Amerikaan niet langer modelatleet maar notoir schuinsmarcheerder. De tabloids voeren het ene na het andere verhaal van overspel op. De seksverslaafde Woods zou volgens de gespecialiseerde pers zijn vrouw met niet minder dan 121 verschillende vrouwen bedrogen hebben. Onder hen Rachel Uchitel (45), van wie een door Nordegren ontdekte sms naar Tiger de bal aan het rollen bracht . “Jij bent de enige waar ik ooit echt van gehouden heb”, stond er te lezen.

De trailer (zie video hierboven) licht al een tipje van de sluier op. Met enkele quotes van de beruchte Uchitel, in die tijd een serveerster in een nachtclub in New York die haar man verloren had tijdens ‘Nine Eleven’. Eerder vertelde ze al waarom ze in de docu aan bod wou komen. “Tiger wint nu opnieuw trofeeën en toernooien, hij kan het verleden op die manier achter zich laten. De mensen willen opnieuw voor hem juichen”, aldus Uchitel. “Maar voor de vrouwen is dat een ander verhaal en dat is niet echt fair. Het is voorbije tien jaar dikwijls echt zwaar geweest. Zonder de waarheid te weten, hoor je mensen dingen zeggen over jezelf en hun oordeel vellen. Pijnlijk om zo door het leven te gaan. Daarom vond ik dat de tijd gekomen was om eindelijk mijn verhaal te vertellen.”