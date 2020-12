Hanne Verbruggen plaatst zich met persoonlijk record voor Tokio, Bouchikhi moet opgeven

AtletiekHanne Verbruggen heeft zich tijdens de marathon van Valencia geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze stelde haar persoonlijk record gevoelig bij naar 2u29:14. Nina Lauwaert slaagde niet in haar opzet en moest vrede nemen met 2u34:45.

Om via de ranking in aanmerking te komen voor de Spelen was 2u30:15 nodig, voor een rechtstreeks ticket 2u29:30. Verbruggen vertrok snel en liep lang op schema voor 2u28. De 27-jarige Oost-Vlaamse vertoonde licht verval, maar kwam nooit de man met de hamer tegen en verpulverde haar persoonlijk record, dat 2u35:00 bedroeg. Verbruggen rukt dankzij haar 2u29:14 op naar de vierde plaats op de Belgische ranking aller tijden. Het Belgisch record staat sinds 2002 op naam van Marleen Renders met 2u23:05.

Het persoonlijk record van Lauwaert bedraagt 2u30:24. De winst ging in Valencia naar de Keniaanse Peres Jepchirchir in 2u17:16. De wereldrecordhoudster op de halve marathon mag zich nu op de marathon de vijfde snelste atlete aller tijden noemen.

Soufiane Bouchikhi kan olympische ambitie niet waarmaken

Soufiane Bouchikhi is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Hij ging te snel van start en haalde de finish niet. De zege ging naar de Keniaan Evens Chebet in een parcoursrecord van 2u03:00. Bouchikhi vertrok als een speer en bevond zich lange tijd op schema voor 2u07. In de tweede wedstrijdhelft begon hij stelselmatig terrein te verliezen, maar na 38 kilometer zat hij nog altijd op schema voor de Spelen. In de laatste kilometers ging echter het licht uit en moest hij opgeven.

Voor rechtstreekse kwalificatie voor Tokio was 2u11:30 nodig, om via de ranking in aanmerking te komen 2u12:10. Het was voor Bouchikhi zijn tweede kennismaking met de marathon. Ook in Rotterdam in 2015 haalde hij de finish niet. Beste Belg in Valencia was overigens de 37-jarige Filip Vercruysse in een verdienstelijke 2u16:57.

Volledig scherm Soufiane Bouchikhi. © BELGA