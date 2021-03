Hanne Desmet schaatst naar zilver op 1.000 meter: “Hebben heel hard gereden”

WK ShorttrackHanne Desmet is vandaag tijdens de wereldkampioenschappen shorttrack in het Nederlandse Dordrecht op de 1.000 meter als tweede geëindigd. Desmet (24) boekte daarmee het grootste succes uit haar loopbaan.

De wereldtitel ging naar de Nederlandse favoriete Suzanne Schulting, die eerder ook zegevierde op de 500 en de 1500 meter. De derde plaats was voor de Canadese Courtney Sarault. Hanne Desmet lijkt dit weekend goede vrienden te hebben gemaakt. Zowel in de halve finale als in de eindstrijd legden de Nederlandse rijdsters haar niets in de weg.

Desmet passeerde binnendoor bij Selma Poutsma en gleed achter de rug van de superieure Suzanne Schulting naar zilver. De omhelzing van Desmet met de winnares was innig. Haar jongere broer Stijn miste op de 1000 meter de A-finale, hij werd tweede in de B-eindstrijd en bleef buiten de top-8. In het eindklassement werd hij negende.

Hanne Desmet is de voorbije jaren brutaler geworden. “Dat is zeker”, zei ze zondag na zilver te hebben veroverd op de 1.000 meter op het WK shorttrack in het Nederlandse Dordrecht. In de algemene rangschikking eindigde ze als vijfde. “Ik weet wat ik op de training kan. Dat is zo veel meer dan wat ik de vorige jaren kon.”

© ANP

Die zelfverzekerdheid bracht haar zondag het grootste succes uit haar loopbaan als shorttracker. Het is een gevolg van enkele jaren training in het Nederlandse Heerenveen waar Hanne en Stijn Desmet trainen met de Nederlandse selectie. De Belgische bondscoach Pieter Gysel heeft ook een assisterende rol bij de Nederlandse schaatsbond.

In het begin van de winter was Hanne Desmet nog het zorgenkind van Gysel. Als gevolg van rugproblemen had ze in de aanloop naar het voor-olympisch seizoen drie maanden niet op het ijs gestaan. De Europese kampioenschappen, in januari in Gdansk, liepen op niets uit. “Daarna ging het steeds beter. Ik voelde in de training dat ik steeds meer kon”, legde ze uit.

Het zat Desmet zondag ook mee. In de halve finale en in de eindstrijd schaatsten de Nederlandse rijdsters zeker niet tegen haar. “Voor de halve finale hadden we afgesproken niet te traag te rijden”, aldus Desmet. “We wisten dat we (Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Desmet, red.) de drie besten waren. We zijn trainingspartners, maar we zijn ook vriendinnen geworden. We zien elkaar elke dag. We hebben het goed samen.” Ze bevestigde ook dat ze in de finale relatief makkelijk binnendoor Poutsma kon passeren en vervolgens achter de rug van Schulting de race kon vervolgen. Daardoor kon de Canadese Courtney Sarault niet verder komen dan de derde plaats. “Heel hard doorrijden. Dan komt niemand meer in de buurt, wist ik.”

Desmet zei verder zin te hebben in het olympisch seizoen. De Winterspelen zijn over elf maanden in Peking. “Ik denk nog sneller en sterker te zullen worden. Daarvoor heb ik die trainingspartners nodig. Ik ga voor een individueel resultaat, maar ook voor de mixed relay (aflossing van twee mannen en twee vrouwen, red.), een nieuw onderdeel op de olympisch agenda.”

De uit Mechelen afkomstige Desmet voelt zich thuis in Heerenveen. “Het is niet mijn favoriete stad”, zei ze in het verleden wel eens. “Maar de training is echt leuk. In Mechelen kom ik nooit meer. Ik woon gewoon in Heerenveen.”

Hanne Desmet (rechts) feliciteert wereldkampioene Suzanne Schulting. © AFP