Hanne Desmet schaatst naar brons en krijgt meteen koning Filip aan de lijn: “Geweldig na seizoen waarin ik me vaak superslecht voelde”

WinterspelenHanne Desmet heeft ons land een eerste Belgische medaille bezorgd op de Olympische Winterspelen in Peking. De 25-jarige shorttrackster werd derde op de 1.000 meter. Desmet profiteerde van een valpartij in de laatste ronde om naar brons te schaatsen. Het is de zevende medaille op de Winterspelen ooit voor ons land. “Ik ben heel erg blij”, reageerde Desmet, die al snel koning Filip aan de lijn kreeg.

Desmet startte op de buitenbaan en dus de minst gunstige positie. Ze bekeek het even vanop de vijfde en laatste plek, probeerde halfweg op te schuiven maar werd opnieuw verwezen naar de vijfde stek. De vicewereldkampioene zag vervolgens in de voorlaatste ronde haar concurrenten in de fout gaan. Ariannia Fontana en Kristen Santos raakten elkaar, gingen hard onderuit en vlogen het decor in. Een historische bronzen medaille kon onze 25-jarige landgenote niet meer ontsnappen.

De Nederlandse topfavoriete Suzanne Schulting - trainingsmaatje van Desmet - reed naar het goud, voor de Koreaanse Minjeong Choi. De VAR bekeek na afloop de finale nogmaals, en bevestigde de uitslag.

De eerste Belgische medaille in Peking, maar ook de eerste olympische medaille in het shorttrack én de eerste individuele medaille van een Belgische dame op de Winterspelen. Historisch. Desmet eindigde maandag al op een verrassende vijfde plek op de 500 meter. Woensdag 16 februari doet ze nog mee aan de 1.500 meter.

Het is de zevende Belgische medaille ooit op de Winterspelen. Eerder was er één keer goud (in 1948 met kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het paarrijden), twee keer zilver en drie keer brons.

Hanne Desmet is natuurlijk “heel erg blij” met haar bronzen olympische medaille op de 1.000 meter. “Dit is geweldig na een seizoen waarin ik me vaak superslecht voelde”, zei de vicewereldkampioene vrijdag in het Capital Indoor Stadium in Peking.

Desmet tankte eerder veel vertrouwen met haar vijfde plaats op de 500 meter. Vrijdag zette ze de kroon op het werk door brons te pakken in de A-finale. “Ik heb heel goed geschaatst in alle rondes”, vertelde ze. “De finale was een beetje rommelig. In de eindstrijd wou ik eerst bekijken wat de rest deed. Ik schaatste daarna naar voren. Daar heb ik veel energie in gestoken, maar ik geraakte er nergens tussen. Niemand wil op een 1.000 meter achterin rijden. Ik ben daar dan toch terechtgekomen. Omdat ik zoveel energie had verbruikt, moest ik wachten tot op het einde. En dan was er gelukkig die valpartij (Fontana en Santos gingen onderuit, nvdr.).”

Desmet sukkelde lange tijd met een verstoord evenwichtsorgaan na een hersenschudding, op het einde van vorige zomer opgelopen bij een val op stage in het Italiaanse Courmayeur. “Ik vind het al geweldig dat ik gewoon kan meeracen. Dit seizoen heb ik eigenlijk niks kunnen doen en voelde ik me de hele tijd superslecht. En hier voel ik mee heel goed en fit, kan ik meedoen met de wereldtop.”

Na de A-finale zocht Desmet haar Nederlandse trainingspartner Suzanne Schulting op. Schulting verlengde haar olympische titel op de 1.000 meter. “We gunnen het elkaar echt. We trainen elke dag samen. We vinden het geweldig dat we hier alle twee staan.”

Volgende week woensdag komt Hanne Desmet nog in actie op de 1.500 meter, in principe haar beste afstand. “De 1.500 ga ik natuurlijk met alle vertrouwen aanvatten. Ik heb er superveel zin in.”

Volledig scherm © Instagram Team Belgium

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Hanne Desmet (links) begon op de buitenbaan. © AFP

Volledig scherm Hanne Desmet. © BELGA