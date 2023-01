Hanne Desmet kroont zich tot Europees kampioene op de 1.000 meter

Schaatsen Bart Swings pakt brons op het EK allround, Europese titel is voor Patrick Roest

Bart Swings heeft brons gehaald op het EK allround. Onze landgenoot stelde de derde plaats veilig in de afsluitende 10.000m in het Noorse Hamar. De Nederlander Patrick Roest pakte er de Europese titel. Voor Swings is het de derde EK-medaille uit zijn carrière.

8 januari