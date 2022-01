Handbalschandaal in Duitsland: speelsters ontdekken camera’s in kleedkamer

Meer sports Swings na vierde plaats op vijf kilometer op EK schaatsen bijna klaar voor Winterspe­len

Bart Swings heeft op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in Heerenveen laten zien dat hij bijna klaar is voor de Olympische Winterspelen. Swings eindigde zaterdag op zwaar ijs in 6:15:06 als vierde van de zestien stayers, die zich hadden gemeld.

8 januari