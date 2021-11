Handbalfederatie past kledingvoorschriften aan na bikinibroekjesgate: “Hopelijk is dit het begin van het einde van seksisme”

Zwemmen Brons voor Lecluyse en Croenen op WB-zwem­men in Doha

Louis Croenen is in het Doha derde geëindigd op de 100 meter vlinderslag, in de derde wedstrijd van de wereldbeker zwemmen in klein bad (25 meter). Fanny Lecluyse liet in Qatar hetzelfde resultaat optekenen in de 100 meter wisselslag.

22 oktober