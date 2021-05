Hallucinant schandaal rond ‘spannendste 2 sportminuten van het jaar’ in VS: winnend toppaard blijkt gedopeerd

Meer sportOphef in de Verenigde Staten. Het paard dat de Kentucky Derby - één van bekendste paardenraces ter wereld - won, legde een positieve dopingtest af. Ondertussen houdt de trainer van het toppaard vol dat er niet is valsgespeeld.

De Kentucky Derby trekt elk jaar vele miljoenen kijkers. Amerikanen omschrijven de race, 2 kilometer op Churchilll Downs in Louisville, als “de twee meest opwindende sportminuten van het jaar”. De race straalt pracht en praal uit en ondanks de coronacrisis kwamen er ook dit jaar 45.000 mensen kijken. Maar er hangt een schandaal rond de meest recente editie.

Trainer Bob Baffert mocht voor de zevende keer vieren, een record. Jockey John Velazquez won voor Baffert de Derby voor het tweede jaar op een rij, goed voor zijn vierde zege in totaal. Medina Spirit haalde het met een halve lengte voor Mandaloun (jockey Florent Geroux) en Hot Rod Charlie (jockey Flavien Prat). Essential Quality, de grote favoriet, moest tevreden zijn met de vierde plaats.

Middel tegen pijn en zwellingen

Of zo leek het toch allemaal, op die eerste zaterdag van mei. Intussen raakte immers bekend dat Medina Spirit na de wedstrijd een positieve dopingtest afgelegd heeft. In de urine van het paard werd betamethason aangetroffen, een corticosteroïde die pijn en zwellingen tegengaat. Levert ook de tweede test eenzelfde resultaat op, dan verliezen Baffert en Medina Spirit hun zege. Dat gebeurde maar één keer eerder, in... 1968.

‘Hall of Fame’-trainer Baffert staat in het oog van de storm, maar op een persmoment ontkende hij dat er gesjoemeld werd. “Ik was gechoqueerd toen ik het nieuws hoorde. We hebben niet valsgespeeld om de Kentucky Derby te winnen. Ik niet en mijn team ook niet”, zei Baffert. “De paardensport heeft een probleem. Maar Bob Baffert is dat niet.”

Lakse regelgeving

Op dat laatste gaat NY Times deze week dieper in, naar aanleiding van het nieuws rond Medina Spirit. Volgens de Amerikaanse krant heeft de paarden(race)sport in de VS een groot dopingprobleem - in de had gewerkt door een te lakse regelgeving. “Het percentage paarden dat op jongere leeftijd geëuthanaseerd wordt, ligt veel hoger dan in de meeste andere delen van de wereld.”

Trainers experimenteren volgens NY Times met alles wat hun paarden een ‘bonus’ kan geven, waaronder slangengif, Viagra, stimulerende middelen en zelfs kankermedicijnen.

Hallucinant, zo vindt men uiteraard ook in de VS. Daar is gewerkt aan een nieuwe wet, die begin juli volgend jaar in werking zou moeten treden. De Horseracing Integrity and Safety Act bepaalt dat een comité onder toezicht van de ‘Federal Trade Commission’ regels en sancties opstelt die door het Antidopingagentschap van de Verenigde Staten moeten worden gehandhaafd.

