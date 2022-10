Gustav Iden is de nieuwe triatlonkoning in Hawaii, Noor verpulvert wedstrijdrecord met elf minuten

TriatlonGustav Iden is de nieuwe wereldkampioen Ironman. De Noor won in Hawaii in een recordtijd (7u40:24) voor de Fransman Sam Laidlow en de uittredende wereldkampioen Kristian Blummenfelt. Kenneth Vandendriessche finishte als enige Belg op een 37ste plaats. Pieter Heemeryck gaf op met rugproblemen.

De eerste Ironman van Hawaii in drie jaar tijd stelde niet teleur. Al van in het begin ging het snoeihard. Na de 3,9 kilometer zwemmen was er sprake van een kopgroep van 18 triatleten. Daarbij meteen al de Noorse topfavorieten Blummenfelt en Iden. Pieter Heemeryck voerde een tweede groep aan op een grote minuut. Kenneth Vandendriessche gaf als voorlaatste van de 50 gestarte profs meer dan tien minuten toe en verzeilde dan al in niemandsland.

In het fietsen ging Sam Laidlow vervolgens als een geweldenaar tekeer. De Fransman voerde vooral naar het einde toe de forcing en legde de 180 kilometer af in een nieuwe besttijd op de fiets. Met 4u04:36 reed niemand ooit sneller in Hawaii. Het maakte dat de Fransman met zes minuten voorsprong op Iden, Blummenfelt en Neumann de wissel in kon duiken. Heemeryck was op dat moment nog de eerste Belg op een 34ste plaats op 22 minuten, maar zakte steeds verder weg. Vroeg in het loopnummer zou hij opgeven met pijn aan de rug.

Volledig scherm Kenneth Vandendriessche. © BELGA

Vandendriessche beet van zijn kant door. Ook al was de achterstand bij de start van de marathon meer dan een halfuur, de West-Vlaming was vastberaden te finishen en schoof in het fietsnummer van plaats 49 naar 39 op. In het lopen - zijn sterkste onderdeel - maakte Vandendriessche nog 5 plekken goed. Na 8u34:56 kwam hij uiteindelijk als 34ste binnen op Ali’i Drive. Op dat moment was de winnaar al ruim 54 minuten binnen. Het betekende dat het vooraan nooit stilviel.

Laidlow bleek namelijk een harde noot om kraken voor Iden en Blummenfelt. De twee Noren pakten het in het eerste deel van de marathon behoedzaam aan. De zes minuten achterstand werden stukje bij beetje weggeknabbeld. Iden liet na 30 kilometer zijn landgenoot achter om alleen op zoek te gaan naar Laidlow. De Fransman viel nooit stil, maar kende een kwaad moment in Energy Lab. Dat terwijl Iden bleef doorstomen. De Noor tekende met een marathon van 2u36:15 voor een nieuwe recordtijd in het lopen.

Iden ging na 35 kilometer op en over Laidlow en kon op Ali’i Drive al van ver beginnen vieren. Met een waanzinnige tijd van 7u40:24 na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen deed hij elf minuten beter dan de vorige besttijd van Jan Frodeno drie jaar geleden. Iden doorbreekt ook als eerste de Duitse hegemonie in Hawaii. Frederik Van Lierde was in 2013 de laatste niet-Duitse winnaar in Hawaii. Nu is het dus aan Noorwegen om te vieren. Iden is bovendien ook de regerende wereldkampioen op de halve afstand.

Nog dit: tien triatleten gingen onder de 8 uur. Tot vier jaar geleden was dat nog niemand gelukt. Iden is ook de eerste winnende debutant op Hawaii sinds Luc Van Lierde in 1996.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Het podium met Sam Laidlow (2de, links), Gustav Iden (1ste, midden) en Kristian Blummenfelt (3de, rechts). © BELGA

Volledig scherm Kenneth Vandendriessche. © BELGA