Gunstige loting voorronde WK 2022 voor Belgian Cats

De kans is groot dat de Belgian Cats zich in februari 2022 voor hun zesde grote kampioenschap op rij kwalificeren want bij de loting voor de WK-voorronde werden ze vandaag goed bediend. De Belgen, die in pot 2 waren ingedeeld, kregen de VS als reekshoofd, wat meteen impliceerde dat ze hun kwalificaties in Washington spelen. De VS staan eerste op de wereldranking en zijn als titelverdediger ook al zeker van hun ticket voor het WK, dat op 22 september 2022 in Australië begint.