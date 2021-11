Gunstige loting voorronde WK 2022 voor Belgian Cats: “Opgelucht dat Puerto Rico uit de bus kwam, hen kunnen we aan”

BasketbalHet zat de Belgian Cats dinsdag mee bij de loting in Genève: om zich in februari te kwalificeren voor het WK van 2022 in Australië, moeten ze langs de VS, Rusland en Puerto Rico. In de wetenschap dat drie van de vier landen een WK-ticket krijgen, is dat een heel haalbare opdracht.

De kans is groot dat de Belgian Cats zich in februari 2022 voor hun zesde grote kampioenschap op rij kwalificeren want bij de loting voor de WK-voorronde werden ze vandaag goed bediend. De Belgen, die in pot 2 waren ingedeeld, kregen de VS als reekshoofd, wat meteen impliceerde dat ze hun kwalificaties in Washington spelen. De VS staan eerste op de wereldranking en zijn als titelverdediger ook al zeker van hun ticket voor het WK, dat op 22 september 2022 in Australië begint.

In hun poule zijn er dus nog twee tickets te verdienen onder drie landen. Uit pot 3 kwam Rusland, twaalfde op de FIBA-ranking en in juni nog een taaie klant voor de Belgian Cats in de kwartfinales van het EK — België haalde het dankzij een magistrale Emma Meesseman (33 punten) en een winnend shot van Julie Allemand in de slotseconden. Lastig, maar haalbaar dus.

Uit pot 4 kwam dan een geschenkje: Puerto Rico, 17de op de wereldranking, maar vooral een team waar de Cats al twee keer hun tanden in zetten. Op het WK van 2018 en recent op de Spelen in Tokio was Puerto Rico kansloos. Met andere woorden: als de waardeverhoudingen worden gerespecteerd, zijn het Rusland en België die naast de VS hun zitjes voor het WK mogen reserveren.

In 2018 maakten de Cats hun WK-debuut, in Tenerife, waar ze voor sensatie zorgden en maar net naast het brons grepen. Op hun palmares staat voorts twee keer EK-brons (2017 en 2021).

Volledig scherm © Photo News

Manager Koen Umans zegt “niet ongelukkig” te zijn met de loting. Te beginnen omdat de kwalificatiekansen behoorlijk groot zijn maar ook omdat de bestemming niet te duur uitvalt. “We waren toch wel wat bang dat het Osaka zou worden, want dat is financieel en inzake jetlag wel een ander verhaal”, aldus Umans. “In Washington kunnen we het netwerk van Emma Meesseman aanspreken, die daar al veel jaren speelde. Dat kan ons helpen in de voorbereiding.”

Veel tijd zal er niet zijn want de clubs zijn pas op 7 februari verplicht om hun internationals vrij te geven. Al zijn Rusland, waar naast Meesseman (Ekaterinburg) ook Kyara Linskens (Orenburg) en Julie Vanloo (Enisej) actief zijn, en Frankrijk (Julie Allemand in Lyon) er zelf ook bij gebaat om de competitie op tijd stil te zetten om zich voor te bereiden op het kwalificatietoernooi.

“Het gaat zeker deugd doen om nog eens in Washington te kunnen spelen, want dat is intussen toch al van 2019 geleden”, reageert Meesseman. “In 2020 werd de WNBA-competitie in een bubbel in Florida afgewerkt en was ik maar kort in DC. Voorts denk ik dat we vooral opgelucht zijn dat Puerto Rico uit de bus is gekomen. Ze waren wel op het WK en op de Spelen maar normaal kunnen we hen aan. Team USA is de lastigste tegenstander en Rusland staat in hun opbouw verder dan wij. Bij de Cats moeten we heel wat nieuwe speelsters inpassen, moeten we wennen aan een nieuwe coach en dan is er nog de reis naar Washington - dat zal het toch uitdagend genoeg maken.”

Loting

In Belgrado, groep A: Australië, Zuid-Korea, Servië, Brazilië

In Belgrado, groep B: Frankrijk, China, Nigeria, Mali

In Osaka: Bosnië-Herzegovina, Japan, Canada, Wit-Rusland

In Washington: Rusland, Verenigde Staten, Puerto Rico, België