Grote zorgen om motorcrosslegende Joël Robert (77): “Zijn vitale functies zijn beschadigd”

Meer sportHet gaat niet goed met Joël Robert. De motorcrosslegende, 77 intussen, raakte besmet met covid-19 en intussen ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij ook nog het slachtoffer werd van een hartstilstand. “Zijn vitale functies zijn beschadigd”, zei partner Josiane Marit bij Le Soir.

Robert is al jaren op de sukkel. Door een zware vorm van diabetes moest er in 2018 een deel van zijn rechtervoet worden geamputeerd. Recenter kreeg ook af te rekenen met verschillende beroertes en ook longproblemen waren zijn deel. Vorige week maandag werd hij opgenomen in het Marie Curie-ziekenhuis in Lodelinsart nadat het coronavirus ook hem te pakken kreeg, en sindsdien ging het snel bergaf.

Quote Het is vreselijk om een kampioen van zijn kaliber zo te zien afglijden. Hij die zijn hele leven met 160 kilometer per uur heeft geleefd, is nu afhanke­lijk van een machine Josiane Marit, de partner van Robert

“Helaas ging zijn toestand zienderogen achteruit, tot op het punt dat hij woensdag werd overgeplaatst naar het Saint-Joseph-ziekenhuis in Gilly”, zo doet Josiane Marit, al 33 jaar lang de levensgezel van Robert, haar trieste verhaal bij Le Soir. “Daar kreeg hij minutenlang een hartstilstand. Volgens de dokters die ik aan de lijn had, zijn zijn vitale functies beschadigd. Het is vreselijk om een kampioen van zijn kaliber zo te zien afglijden. Hij die zijn hele leven met 160 kilometer per uur heeft geleefd, is nu afhankelijk van een machine.” Momenteel ligt Robert in coma, hij vecht voor zijn leven.

Zesvoudig wereldkampioen

Robert geldt als een absolute legende in de motorcross. In de jaren 60 en begin jaren 70 kroonde hij zich zes keer tot wereldkampioen. De Waal, die bekend staat als een heel aimabel man, knalde in die periode alle records van de tabellen. Zo stond onder meer het record van 50 GP-zeges lang op zijn naam, tot Stefan Everts dat dertig jaar later op zijn beurt doorbrak. Robert was na zijn actieve carrière ook bondscoach van de Belgische motorcrossers.

Volledig scherm Joel Robert met Stefan Everts en Joel Smets in 2003. © BELGA