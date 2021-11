GRAND SLAM OF DARTS. Price ontsnapt aan nederlaag tegen jeugdwereldkampioen, ook Clayton, Wade en Cross naar kwartfinales

DartsDag vijf op de Grand Slam of Darts zit erop. Gerwyn Price had de nodige moeite met Bradley Brooks, maar bereikte wel net zoals Jonny Clayton, James Wade en Rob Cross de kwartfinales. Morgen staan de laatste wedstrijden in de tweede ronde op de agenda.

Clayton zet Rafferty eenvoudig opzij

Jonny Clayton deed wat hij moest doen tegen Nathan Rafferty. Dé man van 2021 liep al snel uit tot een 5-1-voorsprong en gaf die bonus niet meer uit handen. De Noord-Ier wist slechts twee legs te winnen. Met een 121-finish klaarde Clayton de klus: 10-2. ‘The Ferret’ neemt het in de kwartfinale van de Grand Slam op tegen Gerwyn Price. Een Welshe clash.

Matige Price ontsnapt aan nederlaag tegen Brooks

Gerwyn Price liet zich ei zo na verrassen tegen de 21-jarige Bradley Brooks. De regerende wereldkampioen liet al snel een 167-finish noteren tegen de jeugdwereldkampioen. Nadien had de Welshman zijn handen vol met het Engelse talent. En dat had Price vooral aan zichzelf te danken - hij presteerde ondermaats. ‘t Werd een wedstrijd in de wedstrijd, met gebrul langs beide kanten. Finaal trok Price met 10-8 aan het langste eind (zie beelden hierboven).

Wade gunt Rodriguez slechts twee legs

Ook James Wade verzekerde zich van een plek in de kwartfinale. De Engelsman legde de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez eenvoudig over de knie. ‘The Machine’ toonde zich ijzersterk op z'n dubbels - vooral op zijn geliefde ‘tops’. Wade pakte uit met een dubbelpercentage van 67% en won met een duidelijk verschil: 10-2. In de kwartfinale treft hij Rob Cross, die hij eerder versloeg in de groepsfase.

Cross heeft weinig moeite met Joyce

Rob Cross plaatste zich als eerste voor de kwartfinale na een overwinning tegen Ryan Joyce. Beide heren hielden elkaar in de beginfase in evenwicht, waarna Cross een serieuze tussenversnelling plaatste. Die laatste won zowaar zeven legs op rij: van 2-3 naar 9-3. Een sterke Cross haalde het zo eenvoudig met 10-4. Dat resultaat is ook goed nieuws voor Kim Huybrechts, die daarmee zijn 32ste plek op de wereldranglijst behoudt. Niet onbelangrijk met oog op het WK, waar de top 32 vrij is in de eerste ronde.

